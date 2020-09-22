中秋節將至，台南監獄明德分監22日下午舉辦懇親活動，收容人手工製作並彩繪作品，並把創作送給家屬，表達心意。（台南監獄明德分監提供／莊曜聰台南傳真）

中秋節將至，台南監獄明德分監22日下午舉辦懇親活動，收容人手工製作並彩繪作品，並把創作送給家屬，表達心意，有22位收容人、近50位家屬參與，場面溫馨。

康姓收容人因無法陪伴孩子成長，一直以來深感遺憾，懇親會中不時摸摸稚女，彌補缺席的父愛，而他最大的心願，就是盼望能儘早出監返家團圓，明德分間也替收容人拍下溫馨全家福，並透過「LINE」通訊軟體，提供家屬快速、即時之活動照片。

明德分監與台灣更生保護會台南分會合作，策畫「繪愛．送幸福」活動，收容人在膠片表層繪製圖案，切孔置入植栽幼苗，將創作成品親手獻給家屬，以感謝家屬長期以來無怨無悔的關心與付出。

會場中也安排由收容人表演一連串精彩絕倫的舞蹈，營造出中秋閤家歡樂的氣氛，典獄長杜聰典也逐一向家屬及收容人問候致意，期勉收容人閤家共許幸福未來；活動結束後，家屬們攜帶收容人繪製提袋的植物幼苗返家，象徵將快樂、希望帶回去，也期望收容人在家人的支持呵護下成長改變，早日復歸社會開創出幸福的人生道路。

(中時 )