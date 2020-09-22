928教師節即將到來，今年教師節與中秋節相近，台南市政府教育局首度結合台南市農產行銷，由市長黃偉哲代表將在地文旦禮盒致贈給教師，他說，獻上台南限定教師節專屬3大好禮，包括敬師主題曲、《不要吵聽我說》MV、文旦組合禮，禮輕情意重。

台南市延續去首創教師節主題曲徵選，再將今年第1名作品「不要吵聽我說」拍攝成MV，當教師節獻禮，成為台南最獨特的教師節禮物。今年徵選獲第1名的文賢國中李遠皜同學，自彈自唱「不要吵，聽我說」，娓娓唱出與教師互動的點點滴滴，流露教師在學生心中的形象。

從小學音樂的李遠皜會彈鋼琴、拉小提琴的，作詞作曲寫下「總有一個人，上課時提醒我們保持安靜，像家人一樣嘮嘮叨叨，教導規矩，讓我們這群學生擁有成熟的心靈。不要吵，要懂得做人的道理，不要吵，冷靜才能解決問題，把情緒統統寄放書本裡．．．」描繪情境和曲風讓師生都有共鳴。

教育局指出，往年教師節會致贈禮券，今年首度因應後疫情時代振興農業，特別採購1萬多份文旦禮盒送給全市老師，讓教師節更具意義。

(中時 )