第47屆永信盃全國排球錦標賽高男組仍以豐原高商實力略高一籌，今天在決賽25比12、25比21直落二解決麥寮高中，順利保住7連霸霸業。

豐原高商今年3月才在HVL高中排球聯賽締造7連霸障礙，也是隊史在HVL第10冠，整個夏天依舊嚴格操練，每兩周練兵才休息2天，高三隊長陳玠廷表示，永信盃冠軍也算是大家暑期辛苦訓練的美好成果，很開心可以延續學長留下的輝煌紀錄。

豐商教練吳冠杰肯定陳玠廷隊長角色，大讚他是球隊定心丸，至於第2局不像第1局早早拉開差距，主要是球員心態上有點放鬆，加上對手也找到發揮重心使得豐商面臨很大考驗，所幸調整之後氣勢還是回到豐商這邊，沒讓到手一半的冠軍跑掉。

對於連霸霸主地位，吳冠杰表示發球上還要加強，也不會太過於在意連霸光環，「我們就是做好自己本份，等大家挑戰，接下來在HVL新學年聯賽前，我們還會透過11月華宗盃繼續備戰，累積更多能量。」

(中時 )