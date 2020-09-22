由內政部、臺北市政府指導，地藏悲願基金會、花蓮太魯閣祥德寺主辦，台北地藏禪寺承辦，花蓮縣佛教會協辦之「護國息災．慈心關懷超度921二十一週年、華航空難、阿里山小火車、SARS、桃芝、納莉颱風、八八水災、臺南花蓮強震、普悠瑪翻車等罹難同胞得生善處暨新冠病毒疫情化小化無祈安大會」於2020年9月19日在台北地藏禪寺隆重舉行，指導單位各級長官及各國駐華大使、九二一家屬、高雄氣爆、花蓮強震住戶、普悠瑪事故家屬代表、各縣市議員、區長、里長、各大機關、工會、社團理事長、各工商學界及海內外各地等代表均踴躍出席，場面隆重莊嚴。

台北地藏禪寺時時刻刻心繫這些已被淡忘卻攸關眾人未來幸福的重要因子，歷年來舉辦921追思祈安大會，以慈悲關懷點燃生命教育星火的具體行動，每年的這一天，海聚來自世界各地的有緣人，不分種族、膚色與信仰，一起為逝者追思，為倖存者祝禱，為世人祈福。921地震是臺灣百年來首次大地震，也是同胞遭逢之一大劫難，短短102秒帶走了二千四百多位同胞的生命，也震碎了許多幸福的家庭。而災難後復原與重建，帶給我們許多深刻的省思。

時空荏苒，改變了許多人事物，但二十一年來，仍然為罹難同胞超度濟拔的心力從未言歇；為臺灣兩千多萬同胞祈福的願力，也未曾停息。橫跨21個寒暑，臺灣佇立在風雨中成長，到今年仍未緩解的新冠病毒疫情，面對世界接踵而來的災難，無時無刻不在投入眾生共業的救度工作，奮力與眾生的業障拚搏、救度與超拔。地藏悲願基金會創辦人暨台北地藏禪寺住持地皎法師特別在二十一週年清淨莊嚴的追思法會儀典中，帶領地藏禪寺僧俗二眾祈願罹難者能早日得生善處，無論親疏遠近，化諸同苦，等行慈悲，祝禱人民業障減輕、共業減輕、平安喜樂。縱使面對全球新冠病毒疫情蔓延的當下，就算是素昧平生，還是如母憶子般罣念急須濟拔的受難同胞，即便長期發心超度工作極為艱鉅，以身為燭，以心為台，一直給予他們最溫暖的依怙！

921地震追思祈安大會 穿越21載的慈悲之光。（圖／業者提供）

無緣大慈、同體大悲

921巨變後，在大家齊心互助下，歷劫歸來的人重新開啟人生扉頁，受創的大地已換上嶄新的面容。就在歷經多次天災地變與社會重大事件考驗之後，今年初一場始料未及的新冠病毒疫情已穿越寒暑，在全球傳播蔓延。

災難就像是歷史的刻痕，在臺灣這片土地上留下印記，人們辛苦生活的同時，在因緣業力的招感之下，隨之而來的就是地、水、火、風四大災害。我們的處境與使命，在我們腳底這片土地，立足臺灣、胸懷世界、心繫整個地球。從環境的災難、新冠病毒的疫情、戰爭疾病風險等，如今已不堪受損，呈現危機重重的狀態。在危難與時俱增的當前，仍提起一念心，繼續21年的啟建法會，勤苦度脫，並長年恭設「中華民國長生祿位」、「總統、副總統長生祿位」、「國內文武百官、海內外軍民同胞長生祿位」、「臺灣風調雨順、國泰民安」、「兩岸關係和平共處」、「臺灣地震化小化無」、「臺灣颱風化小化無」、「臺鐵、高鐵、捷運行車平安」、「臺灣雨水平均、水庫滿位」等消災祈福大總壇牌位，以一份祈求的願心，祝願臺灣2300多萬同胞民生樂利、平安喜樂。

祈新冠病毒化小化無

面對疫情風暴的肆虐，台北地藏禪寺為「世界新型冠狀病毒」設立大總壇的消災大牌位，日日精進，燈燈相續，半刻不敢稍懈，地皎法師每天帶領地藏禪寺兩百多位出家弟子與全世界的居士以視訊直播方式，同步精進用功，禮拜梁皇寶懺、恭誦地藏經、恭持楞嚴咒、地藏聖號、滅定業真言等，從去年底到今年的今天，已完成二十三大壇的梁皇寶懺大法會，希冀凝聚懺悔、祈安之心念，至誠祈求十方諸佛菩薩能千百億化身於世間，發明最好的藥物來治療不幸感染新冠病毒的同胞，早日康復。

感恩十方諸佛菩薩的慈悲護佑，這幾年來，多次颱風轉向、地震減輕、疫劫傷害減輕至最低度，讓臺灣在驚濤駭浪中化險為夷，然而要扭轉向上，必須要靠堅實、龐大的正能量才能超越束縛，時時懺悔感恩、日日止惡行善的向上力量，非常重要，也唯有如此才能讓我們的人生質量益加有深度、生活品質愈來愈好、生命安全更有保障！但願同舟共濟的我們，都能把握當下，將危機化為轉機，將這份追思、祝禱、祈安的善念波動出去，為營造幸福社會與平和世界貢獻一份心力，展現生命共同體的卓越價值。

(中時新聞網)