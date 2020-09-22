人們常說，在一起後，才是考驗感情的開始。感情世界變化多端，各種因素都可能成為雙方的導火線。一位女民眾就表示，因為誤踩吃貨男友底線，對方因鹹酥雞分配問題氣炸怒分手，也讓她直呼是「今年遇過最瞎的分手理由」。

該女網友在臉書匿名粉專「靠北星座」上表示，某天下班後，和交往半年的處女座男友約好一起到她家中看電影，享受2人夜晚。男友也貼心地買了鹹酥雞、雞排到原PO家中，於是2人邊看邊吃，享受溫馨電影之夜。

不過到後來，男友突然一臉嚴肅問她「你吃了幾塊鹹酥雞？」原PO一時茫然，男友便接著問「你不覺得你吃太多塊了嗎？你是多餓？」原PO也錯愕回應「還好吧…誰會去算吃了幾塊」。沒想到男友更激動表示「我才吃6塊而已，剩下都你吃的」。正當原PO想安撫男友，提議再叫點鹹酥雞外送彌補他，男友卻氣炸表示「不要！不想吃了！」兩人的電影之夜也鬧得不歡而散。

隔天，原PO就收到男友傳簡訊過來，表示昨天的是仍耿耿於懷「我覺得我們不太適合，還是分開吧。」原PO不解追問「因為鹹酥雞嗎？」男友坦言「對，你完全沒考慮我的心情，我只吃6塊而已你知道嗎？分手吧」這也讓原PO無奈表示，這是她今年遇到的最瞎分手理由。

隔天，原PO就收到男友傳簡訊過來，表示昨天的是仍耿耿於懷「我覺得我們不太適合，還是分開吧。」（摘自靠北星座）

對此，網友看法卻反應2極，不少網友也對這奇葩分手原因表示「這要在妳的fb置頂，算妳人生中的奇觀。」、「果然想分手，什麼都可以是理由」、「你踩了吃貨的底線了」。另外一部分的人卻認為這應該不是單一個案，指出「鹽酥雞應該不是主要原因吧，應該是相處期間處女座老早已經對你不滿了，累積了很久才會以莫名其妙的理由跟你分手。」、「也許妳平常就讓他覺得妳很自私，只想到自己」、「應該是五次犯滿退場」、「鹽酥雞只是導火線，平常就有問題了啦」、「今天不分手，下次就是珍珠奶茶了。」

但也有網友認為，兩人共食應該要互相禮讓以表尊重，表示「不會說要絕對平分，但是這種分食的東西本來就應該要注意自己大概吃了多少，差不多就要自己停手了。」

(中時新聞網)