台南市長黃偉哲（右）與台南市議長郭信良（左）22日為將軍火活動宣傳。（李宜杰攝）

為10月10日在台南登場的國慶煙火暖身，台南市政府觀旅局於27日提前在將軍漁港舉辦「將軍火音樂節」，並預計在當晚20時20分，施放15分鐘的高空花火秀，讓民眾先睹為快。

延續上月的將軍吼音樂祭熱潮，再搭配即將在10月10日登場的國慶煙火，台南市政府加碼辦理「2020將軍火音樂節」，並於22日邀請當天將登台表演的嘻哈歌手婁峻碩為活動宣傳。

本次活動將從下午5時開始，一路嗨到晚間9時，表演卡司包括萬芳、邱鋒澤、婁峻碩等人，還有15分鐘不間斷的花火秀，並由樂團「八三夭」壓軸開唱，嗨翻將軍漁港。台南市議長郭信良透露，將軍火的花火秀約有1萬6000多枚煙火，而國慶煙火則是1萬7000多枚，因此將軍火的花火秀絕不遜色，歡迎民眾前往觀賞。

觀旅局副局長林國華則表示，音樂節將與KLOOK、台灣大車隊合作推出包車服務，馬沙溝海洋休閒運動度假中心也將於活動當天，延長營業時間至晚上12時，並推出「4人同行1人免門票」及「園區內營位出租6折」等優惠，邀請民眾一同來吹海風、聽音樂。

台南市長黃偉哲則笑說，今年國慶煙火原有安平港、將軍漁港2處相爭，最後安平港雀屏中選，但由於議長郭信良強力推薦將軍港為絕佳煙火施放地點，因此又促成了這次的將軍火音樂節。郭信良則說，配合台南縣市合併10周年活動，除幾場大型活動外，至明年春節還有一系列活動，包括：西拉雅廣場燈會、巨型氣墊嘉年華等等，要讓民眾從國慶連假，一路玩到明年春節。

台南》將軍火音樂節27日登場，婁峻碩揭序幕

(中時 )