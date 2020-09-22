高雄市副市長林欽榮22日親自主持「高雄市交通安全周」宣示活動，同時結合市府各局處、監理所及各校園通力合作維護交通安全，在9月分密集進行一系列交安教育宣導活動，加強營造交通安全氛圍，讓社會對於交通安全更為重視。

相對於以往各局處祭出相關政策後，僅是各自宣導交通安全的重要性，由於近來車禍事件量逐漸攀升，此次高市府則是集合各局處與中央共同擴大宣導，將所有力量結合，希望可以加強力度傳達正確的交通觀念，讓民眾用路時更安全。

高雄機車數量為全國之首，連帶提升民眾發生車禍的事故量，交通局近年來發現每年9月分到年底，發生死傷的事故有微幅攀升的情況，其中又以18到24歲的民眾占最大宗，機車安全及年輕學子的行車安全問題是交通局相當重視的環節，未來將對年輕族群進行更進一步的宣導。

林欽榮指出，高雄市交通安全改善策略分為工程、教育、執法3個面向，根據先進國家經驗，工程改善效果占10％、執法20％、教育70％。長期教育效果的累積才是改善城市道路交通安全的扎根工作。

交通局長張淑娟表示，9月適逢開學季，「高雄市交通安全週」主軸將強調年輕族群交通安全及強化車輛經過路口的停讓觀念，尤其遇到行人必須停讓並讓行人先行通過，就是要「慢」、「看」、「停」，速度放慢些，可增加反應時間就能降低車禍的發生。

(中時 )