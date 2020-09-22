享受音樂表演、好玩市集，新北市政府城鄉發展局協同中和區、永和區超過150個里的里辦公室，於9月19日舉辦的「享‧再一起生活節」，現場吸引了雙和區民眾踴躍出席，作為社區好鄰居的永慶房屋也共襄盛舉，熱情贊助物資、帳篷、並舉辦沙畫DIY。永和區安和里里長鄧長安則指出，這次「享‧再一起生活節」的主要目的，「就是想拉近中永和民眾與在地生活圈的距離。」

永和區安和里里長鄧長安（圖中）肯定永慶房屋同仁熱情支援，一起營造美好生活。（圖／業者提供）

「很多人形容，住我們這邊就像住旅館！」鄧長安笑說，原來這兩個地區最快「一站就能進台北」，所以平常日大家都在台北市上班，假日又跟朋友約在台北市逛街、聚會、看展覽，才會有這樣的現象。

正因為如此的地緣關係，中永和兩個區域，便是不少民眾在買房的重點考量區域之一，生活機能強、交通便利，房價又比台北市蛋黃區便宜。以一站之隔的捷運古亭站與捷運頂溪站為例，根據今年1～6月的內政部實價登錄資料顯示，古亭站住宅均價每坪為76.3萬元，頂溪站均價僅是它的6成，每坪少了30.2萬元，且頂溪站生活機能佳，吸引不少購屋族前來置產。

不只有氣球、沙畫，永慶房屋還特別準備了抽獎活動。（圖／業者提供）

為了改善這樣的現象，鄧長安表示整個雙和區，都積極活化公共設施、定期舉辦活動，今年更選在樂活共生實驗基地舉辦「享‧再一起生活節」，就是希望給雙和居民一個樂活的周末，邀請大家親近大自然，在草地上聽音樂、曬太陽，就近享受周末生活，不用再擠進台北市去活動，也能擁有良好的生活品質。

得知活動訊息的永慶房屋永和區店長林育暐分享，因為門市就位於安和里，更自居為里民的一份子，自然不能錯過服務社區的機會。「當天我們動員了永和地區超過10間門市，支援帳篷、支援人力，」他說，不只準備礦泉水、濕紙巾等貼心小物送給民眾，還贈送了有著時下可愛卡通人物與應景中秋圖案的沙畫，現場吸引近百位大小朋友熱情參與，同仁們也都相當開心可帶給民眾歡樂，一起度過愉快的下午。

現場邀請參與民眾，按讚永和在地粉絲專頁，一起在這裡樂活！（圖／業者提供）

林育暐提到，既然平常取之於附近生活圈，在有需求的時候，自然會盡最大的能力回饋給大家，力挺讓生活變美好的每一件事。鄧長安更特別感謝：「永慶房屋願意共襄盛舉，幫了很大的忙！讓活動在資源不足的情況下，可以圓滿落幕。」

這屆「享‧再一起生活節」也邀請許多團體一起手作卡片、木工，或體驗塔羅、玩桌遊等，現場民眾參與熱烈。也有台南知名手繪電影看板、永和在地生活誌等靜態展覽，好玩之餘還可以知性學習。

(中時新聞網)