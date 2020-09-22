不少家庭主婦會精挑細選食材，只為煮上一桌美味佳餚讓家人享用。日前就有網友好奇，大家在購買肉品的時候會選擇到全聯還是菜市場。而留言大多選擇菜市場，若是真的沒時間才會選擇到全聯。其實這和台灣民眾的飲食習慣有很大的關係，因為大多民眾習慣食用現宰的「溫體肉」。但全聯也有人選擇，是因為「便利性。」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文表示，想詢問各位，「大家買肉都是去菜市場還是黃昏市場還是全聯呢？」對此，大多網友都留言表示會選擇到市場購買肉品，「市場啊~每日屠宰新鮮的」、「市場，肉新鮮也便宜，但要很早起床」、「我會選市場，把一個禮拜的量一次買足，我覺得很方便。」

但也有另一批網友表示會選擇全聯。「全聯方便」、「全聯，一直都冰著感覺比較安心」、「全聯對上班族群是很便利的選項。」此外，有網友表示要看家庭成員來決定，小家庭非常適合全聯，「小家庭全聯買很方便，小份量一餐就煮完了，不用在冰箱囤一推食材。」

不過，也有人認為各有優點，全聯是以便利性取勝，而市場則是可以買到新鮮現宰的肉，但需要早起，「第一選擇是菜市場，第二選擇黃昏市場，最後才是全聯」、「很多就去市場，肉絲絞肉就去全聯」、「沒上市場就全聯採買」、「夏天全聯，冬天會早點去市場」、「我都去傳統市場買肉，全聯只會買飲料類」。

(中時新聞網)