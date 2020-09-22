澎湖一家飲料店因海軍臨時出勤取消預訂的88杯冬瓜檸檬，店家大方不生氣，還表示力挺國軍；蔡英文總統22日到澎湖慰勞國軍，特地前往飲料店致謝，笑著說：我是來付錢的，謝謝照顧國軍官兵。

日前網路PO文，海軍一四六艦隊官兵向馬公市茶專手搖飲店連續兩天訂購了88杯飲料冬瓜檸檬飲料，第1天卻突然來電臨時取消訂單，只要表示緊急任務出海，宋姓老闆娘卻不生氣，表示力挺官兵弟兄保衛國家安全，已做好的44杯俗俗賣。

茶專飲料店聲名大噪，網友讚爆是佛心飲料店、愛國飲料店，海軍弟兄返港後也立即補訂110杯飲料表達彌補謝意。

秋節前夕，蔡英文總統22日上午視察勞軍澎湖空軍天駒部隊及海軍子儀艦隊，隨後特地專持前往茶專飲料店，當場買了150杯飲料慰問官兵，飲料杯上還有蔡英文的署名，同時寫著：勤務辛苦了，國家感謝你們。

蔡英文總統當場笑著說，自己是來付錢的，謝謝照顧國軍官兵，也應邀與飲料店宋姓老闆娘全家合影留念，老闆娘歡喜表示全力支持國家安全與國防，尤其近來兩岸關係緊張，國軍弟兄真的辛苦了。

(中時 )