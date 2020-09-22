曾代表國民黨參選總統的前高雄市市長韓國瑜，至今仍享有高人氣，走到哪都是媒體焦點，更被外界認為參選2022年台北市市長可能性極大。對此，民進黨台北市議員王世堅斷言，韓國瑜會出來選，因為他閒不住，並列分析韓與蔣的優缺點，判斷韓國瑜出馬會對國民黨比較有利。

王世堅21日在談話性節目《這！不是新聞》中表示，他最早斷定他會出來選，而這是因為韓國瑜的個性使然，「韓國瑜就是關不住，他就是一個過動症，他閒不住」。

王世堅指出，「第一點，韓國瑜還沒有忘情政治；第二點，韓粉也還沒忘情韓國瑜」，所以他勢必會選。至於為何韓國瑜出來選會好過蔣萬安出馬？王世堅說，因為韓國瑜生命力旺盛、戰鬥力十足，這點是蔣萬安望塵莫及的。

王世堅分析，蔣萬安在關鍵的問題都閃躲，而且他可能沒辦法忍受這種戰爭，選戰從頭打到尾。王世堅認為，蔣就像6年前的連勝文一樣，也就是說他一開始氣勢很強，堆頭滿大的，可是撐不到選戰最後的半個月一個月，所以他覺得韓國瑜出來選對國民黨比較有利。

(中時新聞網)