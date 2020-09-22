（桃園機場公司新總經理但昭璧（右）由卸任總經理林祥生（左）手中接下印信。圖／桃園機場公司提供）

桃園國際機場公司今（22）日舉行第四屆第三次臨時董事會，會中通過新任總經理但昭璧就任案。但昭璧致詞時表示，非常榮幸也戰戰兢兢地膺此重任，將全力衝刺第三航廈和第三跑道工程。

但昭璧表示，桃園機場公司自成立以來，在機場管理及旅客服務方面已多次獲得國際肯定與獎項，將秉此優良傳統繼續精進。此外，為了面對機場營運所面臨的挑戰，他將致力強化基礎，其中包括設施及人力，像是優化桃園機場各項基礎設施能量與品質、善用人力資源、精實人員專業訓練。

而為了迎接未來疫情結束、運量恢復及成長，但昭璧強調，第三航廈和第三跑道當然更是重點項目；但昭璧說，他將與同仁共同與總顧問、設計顧問密切合作、各司其職，以期能夠如期、如質、如度完成目標。他也會與桃園機場公司所有同仁及機場大聯盟夥伴們，讓機場平穩發展、進步。

桃機公司董事長林國顯說，特別感謝前總經理林祥生在任期期間的貢獻，讓桃園機場變聰明、變漂亮、變好玩，桃園機場運量在林祥生任內更創下新高。至於機場公司名列全國百大服務業、勇奪空運類稅後淨利及獲利率冠軍的亮眼成績，更是林祥生的卓越建樹，未來希望持續借重他的專業、創新跟行銷等專長，給機場公司多加指導。

林國顯說，而但昭璧的機場專業有目共睹，工作能力和敬業態度更有口皆碑，希望藉著但昭璧的專業和歷練，以及對機場事務的嫻熟度，帶領同仁再創新局。

監交人、交通部參事楊永盛表示，但昭璧歷任民航局科長、航空站航務組長、機場公司副總經理，表現受各界肯定，他也是機場公司第一位內升的同仁，現在就可以成為所有同仁努力的目標，未來要借重但總經理航空專業，賡續智慧機場、第三航廈、第三跑道規劃興建，帶領桃園機場邁向新里程碑。

(工商 )