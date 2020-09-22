（LINE TAXI上線一年，冊用戶數超過100萬、搭乘人數成長3倍。圖／LINE TAXI提供）

LINE TAXI叫車平台22日首度公開成立一年以來的營運表現。LINE TAXI執行長陳泰成分享，儘管有疫情衝擊，但LINE TAXI合作車隊TaxiGo車輛數突破6,500輛，成長逾一倍，註冊用戶數超過100萬、搭乘人數成長3倍、搭乘趟次成長3.6倍。而LINE TAXI PLUS的多元化計程車今年七月開始在台北市試營運，下一步將拓展至台中，最快將於今年第四季上線。

由LINE與台灣新創團隊TaxiGo攜手打造的「LINE TAXI」於去年10月正式上線，陳泰成表示，疫情期間，LINE TAXI團隊積極協助司機數位轉型，特別是許多原先不願意加入車隊的司機，開始透過LINE TAXI叫車平台接單並使用數位支付，以減少空車時間與現金交易的接觸。

LINE TAXI表示，以打造對司機最友善的叫車平台為出發點，同時也承諾司機幾項保障，如車上不需要另外安裝設備，只要透過就能接單。抽成部分，則是「有跑才有抽」，最高不會抽超過15％，而成科所享的優惠也不會轉嫁給司機，同時也透過廣告分潤，幫助司機增加收入。

目前LINE TAXI服務的地區，從剛上線時只有雙北地區，到現在已快速拓展至台灣其他地區，其中，北北基、台中、高雄為這一年成長最快速的前三大服務地區，包括司機人數與乘客搭乘趟次成長都翻倍。

在乘客的部分，LINE TAX表示，註冊用戶從上線時的47萬，增長至100萬。不止用戶數增加，實際搭乘的人數在這一年內也增加了3倍，而搭乘趟數更成長3.6倍，顯示用戶的使用黏性也跟著增加。

LINE TAXI也表示，去年政府開放多元計程車相關法規時，LINE TAXI即著手開發，今年6月正式獲得核准，首家取得多元化計程車免裝錶計費審核的台灣叫車平台，推出首月即吸引超過200名司機申請，下一步將從台北市拓展至台中，預計今年第四季正式上路。

(工商 )