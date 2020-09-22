北市議員汪志冰22日發現，行人在馬路上慢慢走的情形相當普遍，造成右轉車輛回堵，要求交通局與北市警局交通警察大隊加強疏導。（北市議員汪志冰提供／張穎齊台北傳真）

內政部長徐國勇1日宣布，實施為期1個月的「全國路口安全大執法」，除取締汽機車不禮讓行人，也針對行人未依規定穿越馬路加強取締。但北市議員汪志冰22日發現，行人在馬路上慢慢走的情形相當普遍，造成右轉車輛回堵，北市交通局竟狀況外，完全未掌握相關數據。交通局與北市警局交通警察大隊均允諾，會加強宣導取締，並呼籲行人應將心比心。

汪志冰表示，交通局為紓解因禮讓行人所造成的車輛回堵情形，在北市2657個號誌化路口，設置行人綠燈「早開」264處、「早關」602處以及「專用時相」220處，但她親自到忠孝東路、基隆路口實際觀看，發現許多行人在號誌早關10秒後，依舊慢慢走，不但滑手機、講電話等，面對交警、義交指揮也置之不理。

汪志冰說，即將右轉的汽機車因礙於行人優先，只能苦苦等待，網友對此也評價兩極，有一派認為禮讓行人是天經地義，花點時間等待不會怎樣；但有一派認為，行人應將心比心，加速通過馬路以避免交通回堵。

「交通局完全沒掌握相關情資！」汪志冰痛批，交通局未統計車輛右轉壅塞的路口，她要求應勘查統計行人通行延遲所造成堵塞較嚴重的路口，然後加速提出人車疏導的措施。

交大隊長陳明志答詢，行人穿越道確實常發生此狀況，上下班尖峰時間更容易發生，行人雖有行穿道優先權，但既已經變紅燈，違規穿越就應開單，行人必須再教育，員警及義交也會進行勸導。

交通局長陳學台坦言，未統計調查，但忠孝東路等一些路口的確有這些現象，1個月內會將這些易塞路口找出來，再加強宣導、看看怎麼處理，呼籲行人應「將心比心」。

(中時 )