為了改善民眾駕車時在路口闖紅燈、超速的問題，高市府交通局創意發想，在高楠公路臨水管路口沿線掛置16面口語化標誌。（高市府交通局提供／洪浩軒高雄傳真）

為了改善民眾駕車時在路口闖紅燈、超速的問題，高市府交通局創意發想，21日晚間在高楠公路臨水管路口沿線掛置16面口語化標誌，卻在22日遭工務局誤拆。（洪浩軒攝）

高雄近期交通事故量攀升，為了改善民眾駕車時在路口闖紅燈、超速的問題，高市府交通局創意發想，在高楠公路臨水管路口沿線完成16面口語化標誌，對抑制民眾闖紅燈及超速問題有實質助益，但掛置不到24小時竟然就消失不見。

高楠公路道路筆直、車流量大、車速快，是民眾闖紅燈及超速的熱區，交通局為了抑制違規行為，降低交通事故發生，應用交通部道安資訊平台系統，設計出「闖紅燈，死神對面等」、「天堂不遠，超速就到」、「騎太快，荷包會失血」、「你超速，爽國庫」及「起步慢幾秒，多活好幾年」等直接口語化標誌，鮮明的顏色讓用路人一目了然，提醒用路人遵守交通規則。

但交通局21日晚間才剛將16面標誌牌掛置完畢，22日下午卻發現標誌不翼而飛，交通局表示，獲報後立即派員到場了解情況，可能因為標牌口語化太過新穎，民眾向養工處檢舉後，養工處便將其拆除，目前已經聯繫工務局，將在近日協助掛回，並會加註交通局的相關字樣，以免再度發生此事。

工務局表示，22日上午接獲後勁派出所通報，指高楠公路838-1號附近路燈被放置「你超速，爽國庫」標誌牌，詢問後並非警察局設置、覺得不妥，轉由權管單位養工處在中午時拆除。經釐清後，養工處預定22日、23日協助交通局將標誌牌掛回。

(中時 )