蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣」澎湖秋節慰問。

旺旺集團蔡衍明愛心基金會散播愛心無遠弗屆，致贈澎湖二級離島七美鄉獨居老人淨水器，老人們好感激22日回贈手工感謝狀；同時「公益青年－送愛下鄉趣」列車也跨海送暖慰問94名關懷戶，滿滿的祝福洋溢著今秋。

蔡衍明愛心基金會於104年發起「公益青年－送愛下鄉趣」春節、端午節、中秋節3節公益送愛活動，號召全國北、中、南、東各地大專院校共襄盛舉，分送愛心遍地開花。

澎湖科技大學學生們熱情響應，化身愛心天使實地訪查偏鄉弱勢族群，將心比心深入最基層，主動提供協助，傳送人心真善美與大愛正能量。

21日蔡衍明基金會執行長徐海倫、澎科大校長翁進坪等率同青年志工團下鄉探視張姓關懷戶等6名個案家庭，基金會同時贈予所有關懷戶秋節慰問金，預祝中秋節快樂。

志工團去年下鄉探訪也意外發現七美鄉西湖村長期嚴重的水資源匱乏，澎科大居中牽線促成美事，蔡衍明基金會慷慨解囊協助全村獨居老人及身障家庭安裝淨水器，老人們好感激好感謝。

西湖村長呂汶駿21日專程搭船趕來致謝，代表老人們獻上大夥親手一顆顆珠螺殼手工製作的雙心石滬造型感謝狀，祝福旺旺集團總裁蔡衍明身體健康，串聯起溫馨的暖流注滿心窩。

(中時 )