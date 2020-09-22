旗津黑沙玩藝節27日將登場，沙雕創作藝術家陳坤田解說創作意念。（柯宗緯攝）

旗津黑沙玩藝節27日將登場，沙雕創作藝術家陳坤田解說創作意念。（柯宗緯攝）

旗津黑沙玩藝節27日將登場，祭出4大亮點，令人耳目一新。（柯宗緯攝）

「旗津黑沙玩藝節」27日至10月11日登場，今年因疫情延後，觀光局長周玲妏形容是「美麗的錯誤」，閃避炎夏及搭上中秋、國慶連假。主題為「黑潮」祭出4大亮點，首辦潮水席、潮飲趴，及多項水上活動，更有八三夭等多組歌手輪番開唱。

周玲妏指出，原定期程是暑假前完成活動，但因故延後，剛好碰上兩個連假，又沒有颱風，現在到沙灘、玩水，溫度剛剛好，今年「黑沙」預算更多，活動更加多元，歡迎後疫情時代，全台遊客多來走走。

4大亮點包括主題沙雕區、彩繪藝術區、永續音樂會、水域活動等，打造屬於在地「旗津觀光藝術島」。沙雕共有5座，其中有座長達9米大型沙雕，展現旗後砲台躍出海洋的生命之美，還有海豚、鯨魚、綠蠵龜、吉祥物高雄熊等現身。

沙雕藝術家陳坤田表示，沙雕有「東西方海神」林默娘、波賽頓，不約而同望向海洋，沙雕還有小巧思，有預留空間讓民眾與沙雕合影，融為一體。另向辛苦醫護人員致敬，打造白衣天使沙雕，已吸引不少醫護人員打卡。

原本老舊不堪的星空隧道，也脫胎換骨。彩繪壁畫藝術家楊惟竹曾打造過衛武營迷迷村，吸引不少遊客朝聖，這回則為90米星空隧道彩繪，經巧手點綴幻化成海底世界，生動筆觸盼喚起世人重視生態環境。

27日起連續多個假日，樂團宇宙人、八三夭、金曲歌后曹雅雯、聲林之王歌手、選秀女團冠軍G.O.F將輪番獻唱。假日也推出潮市集、潮水席（海味套餐）、無限暢飲的潮飲趴等活動。另也結合商圈推出500元「澎派包」，包含店家優惠、來回船票、伴手禮等。

(中時 )