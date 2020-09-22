立委集體貪汙案起訴後，台北地院裁定將立委蘇震清、陳超明、廖國棟羈押禁見，而立法院今(22)日已做出決定，同意續押。對此，前立委李俊毅受訪時批評，這些人不只一個願打一個願挨，還是一個挨過去被打」。

3貪委現形記 李俊毅「一個願打一個挨過去被打」

李俊毅表示，不只是一個願打一個願挨，一個還是挨過去被打，「李恆隆就是挨過去被打」，並指李恆隆可以不去關說、不去求助。

李俊毅認為，國會在審理法案的過程中，難免會涉入一些利益的衝突，這個利益的衝突如果變成對價，當然就是貪汙。貪汙的立委對人民來說是一大傷害，所以他們應該要把事實公布給社會，檢調單位、法官也應該要詳查。

李俊毅指出，這個事情對他來說，他個人也深受這種過程的折磨，在他擔任立委任內，也有類似被指為貪汙的案子，這跟法案也有相當的關係，雖然後來三審定讞無罪，但傷害都已經造成了。所以要速審，絕對不能拖，如果是有罪就趕快服刑；那如果事清白的，就要趕快還他清白，他的政治生命才不會因此受到影響。

李俊毅分析，現行法律有存在一些漏洞，有一些立委服刑了、判刑確定了，但沒有褫奪公權，所以他的職務還是存在的，「現在也還有啊，還有人是這樣子」。當然這是一個法律漏洞，他認為可以修法，因為這不符合人民的期待，若被起訴後是否要停職，這是一個法律上的問題，是可以處理的。

李俊毅強調，這個案子是也不是在前立法院長蘇嘉全任內才進行的，而是在民進黨執政之前就已開始偵辦。如果李恆隆認為說，是因為院長或職務上的壓力，「我覺得這有點言過其實」。且當初在進行的時候，民進黨這些人都還沒在國家重要公器上，或許李恆隆認為這些人在未來會有影響力而被逼，但李俊毅不認為他會那麼容易就範，並指李恆隆應該是有能力抗拒的。

前太流負責人李恆隆（中時資料照 張鎧乙攝）

對於李恆隆現在或許會希望得到社會的同情，說是被政治所迫，李俊毅並不認同這個看法，並指李恆龍可以不去關說和要求協助，但因為他想重回經SOGO營權，所以他是「自己挨過去被打」，所以他也認為李恆隆並不值得同情。

至於要如何面對立委收賄的事件造成政壇上的混亂，李俊毅則說，政黨的價值要堅守，所以民進黨也不護短，國民黨看起來也不敢護短，時代力量內部有不同意見，並指出民進黨有能力，按照制度來因應政黨的危機。

李俊毅也舉例說明，當初他也求助無門，還去請教一名已卸任的大法官，那名大法官建議他盡量去大廟多拜拜，「可見整個社會就這樣子，你沒有辦法，等到事情還原真相，像我的案子就經過6年，這6年你政治生命就結束了，等到你還原清白就沒用了。」並提醒從政者，面對民主國家就是以民意高漲的的時代、民主的社會，要非常審慎，能避嫌就盡量避嫌，「即使你沒問題，但過程中也要避嫌，自保還是必要的。當被懷疑的時候，這個社會就認定你是有罪，被懷疑就是有罪，這是我們公職人員面臨的困境」。

（採訪/邱蘭婷 攝影剪輯/陳威成、陳宏睿）

(中時新聞網)