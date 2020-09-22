中秋及國慶連假下月將至，交通部公路總局日前祭出多項客運、轉乘優惠後，其中以北花線在連假期間，來回票價只要400元最吸引人。公路總局昨日再宣布，業者要加碼，從9月30日延長至10月31日，等於整個10月來回都只要400元，若連假期間搭乘還會請乘客喝咖啡、熱茶。

在客運優惠方面，9月30日至10月4日、10月8日至10月11日提供包含89條國道客運路線享平日優惠價或原票價85折優惠；45條台灣好行路線，持電子票證享半價優惠，搭乘台灣好行後轉乘其他大眾運輸工具，還有機會抽中iPhone、GoPro等多項好禮；搭乘國道客運、台鐵、高鐵10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；東部地區持電子票證搭乘公路客運或市區客運間轉乘，享基本里程或一段票免費優惠等。

至於宜花「在地有腳」措施，包含宜花國道及市區公車資訊整合；宜蘭市區客運班次增加；國道客運與在地租賃業者合作優惠，持國道客運票根向指定租賃業者（宜蘭11家、花蓮18家）租車，可享最低65折優惠；乘客持北宜線或北花線同一客運公司購票證明及租車憑證，回程客運可再退200元（租汽車）或100元（租機車）；花蓮地區飯店接駁路線除現有花蓮客運1123路線外，統聯客運9月28日將再開通308飯店接駁線。

客運業者呼應公路總局為連假推出各項優惠措施，宣布連假期間搭乘北花線送咖啡、熱茶，且北花線來回票價400元優惠將延長實施至10月底。

(中時 )