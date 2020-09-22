朋友們，最近你最常聽到朋友買哪個品牌的手機呢？隨著下半年不少手機品牌開始陸續推出5G手機，以及政府三倍券的效應，不僅讓8月份台灣市場手機品牌市占出現不小變化，相當值得一瞧。

《ePrice》比價王網站每個月都會根據市場調查機構數據，分析台灣手機品牌是佔與單一手機銷量TOP 20清單。根據最新網站報導，8月份共計銷售出46.3 萬台左右的成績。相較於7月份對比以往下滑約2成的情況，在三倍券效應的拉抬下，確實對於智慧型手機市場帶來一點「振興」效應。

台灣8月份手機品牌銷售量市占（左）以及台灣8月份手機品牌銷售額市占。（摘自ePrice網站）

以品牌市佔率來看，第1名至第10名依序是：蘋果（Apple）、三星（Samsung）、realme、OPPO、vivo、Sony、華碩（ASUS）、宏達電（HTC）、LG以及SUGAR。從清單來看，可以清楚看見最令人印象深刻的黑馬就是realme（9.2%），一舉超越老大哥OPPO(7.2%)，成為市佔第三的品牌。雖然對比領先集團蘋果（30.0%）以及三星（28.9%）市佔來說，還有不小差距，但也展現出realme耕耘台灣市場的果效相當明顯。而因為沒有了Google Play的支援的華為（Huawei），以及受到品牌策略的限制許久沒有在台推出新手機的小米(Xiaomi)，則都已不在榜單內。

以銷售額來看，則前兩名品牌仍是蘋果與三星，其中蘋果以52.7%佔據第一位，顯得最為強勢。三星方面則是因為Galaxy Note 20系列等新機的加入，還有A系列的穩定表現，讓月銷售額比例來到2020年高峰，也是值得一瞧。華碩則是因為ROG手機的銷售額跟華碩手機系列分開計算，佔據了兩個名額，若是合併計算很有機會進入前五。

要留意的是《ePrice》比價王網站引用的數據是以實體通路銷量為主，沒有計算品牌官方網站的銷售數據，因此可供部分參考之用。

(科技)