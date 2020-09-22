央視是人才濟濟的地方，出了不少氣質美貌兼具又有才華的女主持，如董卿、朱迅、李思思等，近日有名女記者也受到關注，擁有甜美笑容和鄰家女孩氣質的她，擄獲不少網友的心，更封她為新一代「國民情人」。

這名記者叫王冰冰，她相較其他女主持人的美豔，更像鄰家妹妹一樣有親切感，因此不少網友封她為新一代「國民情人」，各路媒體更稱她是「央視最美女記者」，笑起來甜美的她，頗有清純偶像劇女主角的神韻。

王冰冰擁有甜美笑容。(圖／翻攝自網易娛樂)

而王冰冰在素有「顏值照妖鏡」的央視鏡頭下，也絲毫沒崩壞，而她除了顏值高，勢力也不容小覷，擁有專業知識，且她播報的内容都更通俗易懂，可以在不同場合，表現出不同的主持方式，在街頭訪問就較為輕鬆自然，在品牌活動上，又給人感覺知性和幹練，未來無可限量。

據悉，王冰冰是90後的，主要在吉林地區負責央視新聞報導，之前更曾在春晚的吉林分會場擔任主持人，笑容超甜的她，被指有點神似女明星譚松韻，人氣持續暴漲。

(中時新聞網)