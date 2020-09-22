國民黨今（22）日召開「為了洗白萊豬的危害，DPP不擇手段洗腦人民」記者會，質疑執政黨為了洗白「含瘦肉精美豬」的危害性、不正當性、不合理性，不僅動用國家預算進行荒謬的廣告宣傳，對人民洗腦；更利用假民調、假訊息，誤導社會風向。

今天包含文傳會主委王育敏、副主委李永萍、黃子哲均出席記者會，共同呼籲民進黨適可而止，切勿再用國家公帑進行錯誤資訊的置入行銷。

國民黨表示，民進黨政府為了洗白進口含瘦肉精美豬的危害性，「花納稅人的錢洗國人的腦」。日前《科學人》雜誌在臉書刊登有關瘦肉精規定的農委會廣告文，內容聲稱國內禁用萊克多巴胺是因為萊豬不好吃，更說「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，誇張的文案內容引發爭議而緊急下架，但已經凸顯農委會的辯護力道因理虧而薄弱，只能以荒謬、無厘頭的論調來對人民洗腦，令人質疑，難道農委會已成為美豬進口商的「文宣部門」？

國民黨並指出，農委會主委陳吉仲的辯解中可以發現，農委會透過媒體廣告預算洗白含瘦肉精美豬絕對不會只有這一則，但《科學人》雜誌的臉書廣告文並沒有明示該篇文是「廣告」，根據預算法62條之1規定，編列預算辦理政策宣導要明確標示為「廣告」，且要揭示辦理或贊助機關、單位名稱，不得以置入性行銷方式進行。

國民黨認為，顯然農委會的作法已經違反預算法相關規定，農委會必須說清楚是否還有隱匿其他類似的廣告宣傳？也應該清楚揭露廣告採購的金額以及相關廣告內容計畫。

不僅政府相關單位編列預算進行文宣廣告洗白，國民黨指出，民進黨更操弄「脫離民意」的民意調查來引導風向。根據民進黨釋出內部民調指稱，開放美豬牛的正反意見皆呈現43％，意即正反意見各占一半，但令人無法理解的是，這項結果與近期各家民調單位的調查結果相距甚遠。

國民黨舉例，包括美麗島電子報民調「73.7％民眾反對瘦肉精美豬進口」；TVBS民調「進口含瘦肉精美豬，64％民眾不贊成」；東海政治系美豬民調「6成6台中市民挺瘦肉精零檢出」；國政基金會民調「7成民眾反對瘦肉精美豬、6成不認同可換到國際地位」等。

國民黨質疑，請問民進黨「自欺欺人」的民調內容是何時做的？是委託誰做的？為了洗白進口含瘦肉精美豬的不正當性，民進黨不惜操弄民調的公正性與公信力，誤導視聽，令社會大眾難以接受。

國民黨再舉例指出，為了洗白進口含瘦肉精美豬的不合理性，行政院長蘇貞昌更公然製造假訊息，一一遭到打臉。第一，蘇說2012年3月馬政府開放含萊克多巴胺牛肉進口，實際上卻是在2012年7月25日立院三讀通過食品衛生管理法的修正案後，才准許進口萊劑牛肉，附帶決議則是禁止豬肉以及豬、牛內臟。

第二，蘇說2012年7月5日聯合國食品法典委員會（CODEX）通過萊克多巴胺的安全容許量，他時任民進黨黨主席同意採取國際標準，然而，當時同意的只是美牛，不是美豬。

第三，蘇說全球有一百多個國家分別開放萊豬進口，只有台灣不開放，但放眼國際包含歐盟成員國、大陸和俄羅斯等160個國家在內，都是禁止使用萊克多巴胺。第四，蘇說非洲豬瘟僅剩台日兩國守住，但農委會網站上卻寫著，全球共有65個國家通報有非洲豬瘟，其他國家並沒有發生疫情，除非限縮至東亞地區，否則不能說成是「僅剩台日兩國守住」。

國民黨強調，民進黨的廣告文案、民調結果、訊息內容都站不住腳，根本原因就是含瘦肉精美豬的進口明顯危害人民的食安健康，社會民意呈現強烈反彈的趨向。民進黨硬要逆勢而為、強辯護航，當然會漏洞百出，難以圓謊！希望民進黨適可而止，不要為了圓謊，撒了更多的謊，用偏頗走調的宣傳作為，誤導社會大眾。

(工商 )