立委洪孟楷22日透過臉書表示，行政院長蘇貞昌的施政書面報告內容指出，所謂振興三倍券到第二波共2217萬人參與，而其中超過九成二的民眾選擇紙本，只有8％、不到一成的人選擇數位綁定。

洪孟楷質疑，這與六月推出時誇稱「一半民眾」選擇數位真的差很大！總發行成本高達22億元，其中有一半是做數位系統開發等使用，所以今天的施政報告白紙黑字打臉自己過去的錯誤決策，「這樣子沒有人應該負責道歉嗎？」

洪孟楷指出，三倍券雖然大多數人都領取也使用，但錯誤的政策如今回頭來看，不到三個月就被打臉，且當初花大筆公帑做數位系統開發，到底背後的目的是為了讓什麼樣的業者獲得好處？還是「為了數位而數位」？故意不想跟馬政府時代消費券一樣，結果就是浪費預算又得不到效果！

洪孟楷強調，將會仔細的檢視行政院長的總質詢及施政報告，為人民把關；而今天要求蘇貞昌院長先向人民道歉，尤其是過去的雙標，沒有道歉沒有報告。過去的瘦肉精轉彎、現在的三倍券浪費，在在顯示決策的多頭馬車及政治考量，「請道歉！別把台灣人民當塑膠！」

(工商 )