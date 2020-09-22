愛立信表示，台灣最大散裝航運業者裕民航運與其正針對新的「船舶效能管理系統」（FPM）展開合作，協助裕民航運新成立船舶營運協調中心，得以即時地監控各船舶的關鍵績效指標、提高營運透明度和船隊整體安全性。同時也能達成每次航程平均節省至少2％燃料，節省數百萬美元燃料成本等成效。

裕民航運執行副總經理徐國安表示，裕民一直運用數位技術，去實現更環保、更安全的海運模式。「船舶效能管理系統」與旗下船舶安全管理系統整合，都有助於提升營運效率和確保船舶操作安全性。

徐國安表示，船舶效能管理系統同時也是裕民航運總體溫室氣體（GHG）策略的重要支柱，裕民航運的目標是要在2030年前減少40％的碳排放量。

裕民航運的船舶效能管理系統，運用智慧大數據和視覺化優劣績效顯示等工具，提供如主機和發電機等船舶設備的運行狀態，支援裕民航運執行系統化的效率措施，例如主要設備的「預防性保養維護」，簡化物流和計劃營運、數據的快速蒐集和分析、近乎即時的船舶關鍵績效指標監控和反饋等，顯著節省時間，以最有效率的方式管理船隻及周邊環境，並能提供管理階層精準數據參考，產出最終正確的決策，。

船舶營運協調中心（Operation Center）則會發出船隻的速度偏差警報。藉由速度監控自動化功能，系統將自動發出表單來記錄速度偏差的原因，並提供統計報告以彙整結果，這有助於提高船隊安全性、節省燃料，並提供可協助裕民管理船舶運作的資訊。

愛立信對船舶效能管理系統建置提供的支援包括數位轉型諮詢、專案管理和應用程式開發。船舶效能管理系統已經開始導入裕民航運的船隊，並預計於2020年底完成。

(工商 )