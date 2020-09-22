朱孝天22日出席戀戀海味澎湖美食假期台北場記者會，他近日主持將在10月1日播出的網路新節目《孝天食旅》，與愛妻韓雯雯直奔澎湖體驗當地風土民情，直呼整趟錄影就是個大約會。因新節目去了澎湖、南投與屏東，最近台南、金門也來邀約，他忍不住笑說：「本來做這節目，只是想帶老婆到處玩，誰知道邀約越來越多，我就是一個偶像劇出身的演員，努力想當歌手，不知道為什麼卻在綜藝找到自己的天空。」

朱孝天回憶上次去澎湖是2005年的事情，那時馬路幾乎沒有車子，他們幾個年輕人還在路上露屁股，暌違多年再去澎湖，他發現路上都是車子，根本沒機會「重溫舊夢」，這次的體驗也讓他相當驚喜，「我們這次最特別的行程是龍門，在沙灘上幫忙淨灘，因為當地的地形特殊，常有很多垃圾漂過來，居民都會幫忙撿垃圾，澎湖真的很多好玩的東西，沒想到只是去海邊繞一圈，就能帶著石斑魚回家」。

朱孝天（左）與韓雯雯在澎湖浪漫約會。（風雅國際提供）

連愛妻韓雯雯也被澎湖海鮮征服，朱孝天笑說：「她覺得很開心，沒有料想過在大連以外的地方有這麼好的海鮮，她對於大連的海鮮很自傲，驚訝澎湖海鮮竟然這麼甜。」他笑稱這次澎湖之行就是場大約會，剛好錄影時間又在他們夫妻結婚紀念日前後，本來苦惱疫情影響，無法安排什麼旅程，沒想到老婆被當地玄武岩的別緻美景所吸引，玩得超開心，還留下許多美照，「本來無意當澎湖觀光代言人，但現在越去越開心，10月還要再去，非常高興」。

(中時 )