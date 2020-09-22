六龜地區好山好水，近來卻遭琉璃蟻嚴重侵入，整個六龜不僅溫泉、露營區都淪陷，就連住家也爬滿琉璃蟻，居民不堪其擾，由於晚餐琉璃蟻經常落入食物內，六龜居民束手無策，只好夜間關燈吃飯。

為改善琉璃蟻肆虐情形，高雄市政府農業局已委託彰師大教授林宗岐辦理「琉璃蟻生態調查及防治方式評估計畫」，全面瞭解其入侵原因及研擬可行之防範方式。

此外，農業局也向中央申請琉璃蟻餌劑1萬5040瓶配送區公所，六龜區公所也提供自製餌劑，發放給里民、學校及轄內觀光業者使用，並於8月進行全區第一次噴藥防治工作。

彰化師範大學講師林宗岐表示，琉璃蟻早在多年前就來到台灣隱於山林，婚飛期的琉璃蟻出巢交配受市區燈光吸引，漸漸棲息地從深山外移到了人類居住地，因而引起琉璃蟻滋擾問題。

六龜區溫泉業者表示，琉璃蟻尤其夏秋季節出沒數量驚人，家家戶戶都被侵入，不僅露營區淪陷，連溫泉業客人也被嚇跑紛紛退房，政府發放的消毒水效益不大，民眾束手無策，只能放臉盆點燈來誘捕它。

六龜區中興里長王茗洋說，居民每天只好以琉璃蟻趨光性用臉盆捕捉它，光一整晚就有上萬隻，希望政府收購民眾捕捉的琉璃蟻，讓居民想盡辦法捕捉它、消滅它。

(中時 )