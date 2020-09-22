重陽節將屆，高雄市百歲人瑞共有334位，最高齡者分別為一對男女王寶華、黃傳妹，2人均為113歲，所有人瑞中又以旗山區105歲李柯梗最特別，身體健康的她不僅是早晨第一個到社區據點報到的長者，還擔任志工關懷獨居老人，形成老人關懷老人的有趣畫面。

高雄市社會局將於10月12日起開始發放重陽節敬老禮金，預計有46萬7000多位長輩可以領到敬老禮金，市府團隊也會在重陽節期間進行百歲人瑞的關懷探視，目前高市百歲人瑞有334位，最高齡者為113歲王寶華及黃傳妹。

居住大寮的王寶華40多年前隨著軍隊來到台灣，50多歲才結婚的他，與妻子相差30多歲，2人育有1兒5女，因年輕時省吃儉用，老年生活的他希望過得自在，家人因此不限制他行動飲食，而他最愛喝珍珠奶茶，當作人生一種享受。

另戶籍在高雄三民區的黃傳妹，由於經常懷念老家生活，因此家人將她帶回屏東佳冬，讓她能安享晚年。

百歲人瑞中最特別的是105歲的李柯梗，喜歡串門子聊天的她，常到社區關懷照顧據點和其他老人家互動，每天到據點後擦桌子、整理環境，身手俐落一點都不像是百歲人瑞，成了社區及據點之寶。

(中時 )