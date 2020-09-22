男子辱警又偷保險套 輕判緩刑 18:182020/09/22 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東地方法院判決朱男拘役40日。（本報資料照片／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東1名朱姓男子對警員吐口水、踹辦公桌，分別被判犯侮辱公務員罪及妨害公務執行罪，又在緩刑期間不知悔改，偷保險套1盒，再犯竊盜罪，其他遭判拘役40日，竊盜罪仍維持緩刑。 朱男因為日前對執行公務警員吐口水，用腳踹辦公桌下方抽屜鐵櫃、手砸辦公桌桌面玻璃，遭判拘役10日，緩刑2年；然而在緩刑期間，竟又因一時情急偷保險套，犯下竊盜罪，檢察官聲請撤銷緩刑，但法官因情節不重大，予以駁回。 有網友說，是不是急著和女友辦事，太猴急，所以連結帳都忘了？ (中時 ) #緩刑 #竊盜罪 #辦公桌 #保險套 #公務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內神通外鬼 保三員警助運毒仍重判12年 10:252020/09/22 社會 廢水毒害溼地 業者公司都判罰 04:102020/09/19 地方新聞 男子缺錢欲變賣槍枝 基隆警即時逮捕阻交易 19:152020/09/21 社會 男子借宿廟宇 竟扮蜘蛛人夜偷4面神明銀牌遭活逮 17:532020/09/20 社會 八里男子詭異步入河中 警消全力搜救 23:452020/09/18 社會 毒蟲架網擄鴿 警救出14肉票 04:102020/09/22 社會新聞 獨家／高市警員婚外情小三大鬧分局 8官警遭連坐處分 19:422020/09/18 社會 重金屬酸液洗魚池 毒害林園溼地業者罰百萬 18:172020/09/18 社會 驗尿企圖掉包 員警盯著採樣 04:102020/09/19 地方新聞 飯店女副理刪除600筆客戶資料 法院不給緩刑 11:322020/09/20 社會 寶島熱門新聞 小鬼生前演唱會票只賣一半 陳沂再轟：善良有夠假掰 - 娛樂 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 去吃到飽夾「魚下巴」是傻子？內行人揭真諦 - 搜奇 - 話題 釣客驚見結冰湖面露出半截魚 切開取出一看竟有「大驚喜」 - 話題 徐乃麟證實熊熊情變 批幕後黑手「應該繩之以法」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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