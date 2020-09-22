台東1名朱姓男子對警員吐口水、踹辦公桌，分別被判犯侮辱公務員罪及妨害公務執行罪，又在緩刑期間不知悔改，偷保險套1盒，再犯竊盜罪，其他遭判拘役40日，竊盜罪仍維持緩刑。

朱男因為日前對執行公務警員吐口水，用腳踹辦公桌下方抽屜鐵櫃、手砸辦公桌桌面玻璃，遭判拘役10日，緩刑2年；然而在緩刑期間，竟又因一時情急偷保險套，犯下竊盜罪，檢察官聲請撤銷緩刑，但法官因情節不重大，予以駁回。

有網友說，是不是急著和女友辦事，太猴急，所以連結帳都忘了？

(中時 )