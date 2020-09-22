台北亞都麗緻大飯店特別與勇奪海內外多項大獎的台灣在地精釀品牌《啤酒頭釀造》合作，打造獨具天香樓代表意義的「鎮江精釀」，以愛爾蘭無甜味烈性黑啤酒(Dry Stout)為基底，結合杭州料理調味精華─陳年鎮江醋，即日起限量販售，每瓶250元／330ml，並提供內用生啤酒選擇。

天香樓深度耕耘茶酒佐餐的用餐體驗，不僅自行與由六大茶類專家池宗憲主理的中華茶人雅興文化藝術協會合作培訓專屬侍茶師，酒單方面更連年獲得美國葡萄酒權威評鑑雜誌《Wine Spectator》Best of Award of Excellence兩個酒杯最佳卓越獎肯定。

台北亞都麗緻大飯店表示：「天香樓為唯一奪得米其林指南星級評價的杭州料理餐廳，開業逾30年來致力於推廣杭州飲食文化在台灣的認知與傳承，此次推出品牌啤酒同樣聚焦杭州風味，將廣泛運用於杭饌的陳年鎮江醋製成天香樓代表啤酒，創意顛覆啤酒口味的想像，同時堅守天香樓本質文化，期望消費者更深入認識杭州菜與其多元面貌。」

天香樓「鎮江精釀」展現巧思新意，透過《啤酒頭釀造》專業釀酒師對風味脈絡敏銳掌握，釀造出業界獨一無二的陳年鎮江醋啤酒。以愛爾蘭無甜味烈性黑啤酒(Dry Stout)為基底，深色麥芽帶來濃厚烘烤氣息，陳年鎮江醋渾厚溫潤、微酸風味則在尾韻襲來，與啤酒花的苦香達到完美風味平衡。

鎮江醋本屬調味醬料，使其釀造成啤酒後在搭餐上不論與杭州料理抑或自家菜餚皆擁有多元性與包容力優勢，與天香樓清雅杭菜搭配享用，能起到互相加乘的風味表現，也因鎮江精釀帶酸味具解膩效果，與炸物、紅燒料理等厚重佳餚格外合適，若與烹調清雅的海鮮ㄧ同入口，則能突顯鮮甜滋味，天香樓鎮江精釀搭餐性強，輕鬆玩出不敗餐酒組合。

經過主廚楊光宗仔細解構天香樓菜色風味，獨家聯名開發的「鎮江精釀」，以陳年鎮江醋為基底，呼應天香樓料理調味主軸，在搭餐上更能為餐廳料理化龍點精，呈現杭州佳餚嶄新面貌。經典名菜龍井蝦仁，玉白脆彈的蝦仁結合清雅龍井茶香，搭配特調鎮江醋已能帶出蝦仁鮮甜，而透過鎮江精釀在口中再次烘托，一波又一波鮮甜滋味不停湧現，久久不散；紅燒做法呈現的天香東坡佐三御品，紹興酒香甘醇飽滿，與鎮江精釀自帶的微酸巧妙融合，增香解膩，一拍即合。

(中時 )