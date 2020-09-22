從事音樂創作的青壯年男性長年飽受解尿不順、會陰痛，到處就醫卻難以對症下藥，不適感讓他常無法專注，精神緊繃、影響生活品質，甚至萌念響輕生念頭，直到接受低能量體外震波術及磁波椅幾周療程後，病人自覺疼痛嚴重度及發生頻率明顯下降，終於擺脫人生好難的困窘。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖說，泌尿科有種如鬼魅般疾病「慢性骨盆疼痛症候群」，往往造成男性病人身心煎熬，這是一種長期持續性骨盆附近不適感，常會造成生活起居負面影響及附帶症狀。

謝昆霖說，「慢性骨盆疼痛症候群」背後相關疾病十分多樣，包括慢性攝護腺炎、間質性膀胱炎等，且其機轉也涵蓋各種病因，從感染發炎、神經調控異常到肌肉僵直都有可能，這也加深診斷以及治療困難度。而且，慢性骨盆疼痛症候群發生年齡層相對低，臨床上好發年齡落於20至50歲間，是屬於相對年輕疾病。

他說，這項疾病因為沒有標準典型症狀，大部分就醫的病人臨床表現不一致，常見症狀為疼痛，除了典型會陰部悶痛，門診還曾遇過疼的部位包括陰囊、下腹部、腹股溝附近、陰莖龜頭等處，因此常跟膀胱炎、精索靜脈曲張、副睪丸發炎等搞混。

另還有包括下泌尿道症狀(頻尿、解尿不順、疼痛、覺得解不乾淨等)，性行為過程或之後疼痛不適，甚至進一步造成性功能障礙、勃起障礙等。此外，臨床上沒有特別檢查可以給予明確診斷及找出病因，臨床上需要透過完整病史詢問及身體檢查來得到初步診斷，再靠其他例如尿液檢查、直腸超音波等。

謝醫師強調，當藥物對患者療效不佳時，2線的物理性治療目前可選擇骨盆底磁波治療儀（磁波椅）與低能量體外震波術，這兩種物理治療有類似優點，如不必住院，治療不到半小時就能離院；過程不具侵入性，不會疼痛、無副作用，也不用打止痛藥或麻醉，可兩者互相運用或搭配藥物，多管齊下加強治療效果。

他提醒，對於下腹部、會陰、外生殖器處時常出現悶痛或擾人疼痛，以及各種頻尿、夜尿、解尿不順等下泌尿道症狀或解尿疼痛，甚至有性交疼痛或性功能障礙等問題時，要特別小心是否就是這種難纏的慢性骨盆腔發炎影響的。

(中時 )