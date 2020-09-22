美國在半導體方面暫時打扁了大陸，但和澳洲合作想在稀土生產上排除大陸，卻被看衰。由於想在稀土生產陸脫鉤，美國國防部投資澳洲大型稀土企業Lynas，要在美國設廠，但熟悉稀土市場的業界人士卻認為就算成功也不是大陸對手。

稀土是元素週期表上第Ⅲ族之鈧、釔和鑭系等17種金屬元素合稱，分為輕稀土、重稀土。雖然大部分稀土並不稀有，在地殼中豐度高，但分布很分散，少有集中到利於商業開採的礦床，加上多數是合金而難以單獨分離，因此才叫「稀」土，在許多產業領域已被應用，在鋼材添加少量就能提高強度與抗腐蝕能力，在國防工業上具有重要地位。

據美國地質調查局數據，2019年稀土礦石生產有62.8%依賴大陸，美國是世界第2卻只有12.3%，澳洲則是10%名列第4。還有專家指出，稀土生產市占率只是表面數字而已，考慮到不同元素生產難度與應用領域，大陸的實力遠不止這6成。市場將生產礦石中含量稀少的重稀土比喻成「為了吃一塊肉買一頭牛」，難度、價值都遠非輕稀土可比。

稀土元素中最有價值當屬重稀土鏑(音同笛，原文Dysprosium源於希臘文，意為難以取得)現貨價格可以達某些輕稀土元素5到6倍。鏑可已大幅提升馬達內高性能磁鐵的耐熱性，對於新一代戰鬥機非常重要，也可用於中子捕獲裝置、雷射等。以這種元素為例，大陸市佔率超過9成，而且在分離技術、精煉技術、生產成本優勢都遙遙領先。

業界認為，若美澳此番合作能成功建立足以抗衡大陸的重稀土廠，意義相當重大，因為過去還沒有國家能做到。重稀土雖然未來行情可能因為供給增加下滑，但除了大陸以外，生產力並不明朗。稀土市場專家認為，美國國防部與澳洲Lynas聯手，當然可能成功設廠，不過Lynas所擁有的礦脈重稀土含量較少，採購和生產成本還是比不過大陸，並不划算。

(中時新聞網)