美國國務院國務次卿柯拉克日前來台弔念前總統李登輝後返美,但這3天到底談了什麼?至今仍讓外界相當好奇,上次美衛生部長阿札爾來台後,政府開放美豬,而台灣政府有無可能和美方密談恢復已終止的「中美共同防禦條約」?有媒體人分析,這種看法是想多了。

臉書粉專「逆風的烏鴉」今22日撰文分析,當年國民政府剛遷台時,美國政府本來想撒手不管,但因為韓戰的爆發,開啟了冷戰時代,美國又重新與在台灣的中華民國政府建立了長期友好的合作。

1954年行政院函請立法院審議《中美共同防禦條約》公文。(本報系資料照片)

當時幾個比較大的政治事件,包括1953年,時任美國副總統的尼克森訪台。接著1954年,簽訂了「中美共同防禦條約」,第七艦隊協防台灣。1960年,美國總統艾森豪訪台。

當時在經濟方面,美國當時提供大量的美援,綜觀整了五零年代和六零年代,台灣大概有五到七成的基礎建設得利於美援。而當時美國對台灣外銷到美國的產品,幾乎是採取不設限的態度,直接幫助台灣中小企業的紮根。另外,還提供大量留學生的名額,提升台灣的教育水準。

美國前國務卿 季辛吉。(圖/本報系資料照片)

內文直言,冷戰格局下的台(中)美關係。但現在「川普發起新冷戰」,思維和冷戰差不多,只是當時要圍堵的是蘇聯,「現在要圍堵的是中國」。相同的是,新舊冷戰,都是把台灣推上第一線。

或許有人好奇,美國兩次實際的作為有何不同?粉專指出,台灣有一些人期待美國總統、副總統訪台,先不用想太多,目前最高層級是衛生部長和國務院次卿。要再簽《中美共同防禦條約》?也不要想太多,連一個FTA甚麼時候復談都不知道。

該媒體人強調,在經濟上,美國提供給台灣多少「優惠」?目前還看不到。但可以看到的是,已經強迫台灣開放瘦肉精美豬、美牛市場,防疫期間台灣無條件送口罩給美國。

最後,媒體人也感慨,美國很可能已經要求台灣,降低、甚至切斷和台灣有極大貿易依存度的大陸供應鏈(紅色供應鏈)。時空環境真的不同,連當馬前卒,待遇都不一樣了,「以前是拿錢當,現在是送錢當」。

《中美共同防禦條約》(Sino-American Mutual Defense Treaty),正式名稱是《中華民國與美利堅合眾國間共同防禦條約》(Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China),是中華民國政府與美國政府在1954年12月3日簽訂的國際條約,內容涵蓋軍事、政治、經濟,於台灣時間1980年1月1日終止。

(中時新聞網)