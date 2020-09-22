台北地檢署偵辦立委集體貪瀆案，立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委徐永明等12人遭起訴，全案移審台北地院。因為現在立院開議，這幾位涉賄立委是否將繼續收押引發外界討論，對此，前立委沈富雄認為，如果不收押，他們恐怕會棄保潛逃。

沈富雄在政論節目中表示，整個立法院113個立委，只有4個人犯罪，這是很丟臉的一件事，而且除了民進黨的蘇震清貪了2千多萬元以外，其他都只拿了「小錢」，這是「非常丟臉」的一件事，因為這就代表這些立委除了當委員以外，做其他事情賺錢的能力是非常不好的，「連這點小錢都要貪！」

所以沈富雄認為，這群立委如果不續押，未來棄保潛逃的機會是相當大的，目前為止台灣犯罪潛逃到大陸的立法委員非常多，而且還有很多人在那邊待到終老，還不回來！所以沈富雄表示，這幾位涉貪立委不能夠隨便讓他們保釋出來，如果不續押，檢方的「防逃機制」應該要準備好，不能讓他們隨便跑掉！

(中時新聞網)