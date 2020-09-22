智慧家庭應用服務工作團隊 提升智慧家庭語音控制優勢 18:282020/09/22 中時 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 禾聯碩蔡柏毅副董（中）與資策會代表及智慧家庭產業業者合影。（主辦單位提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在經濟部工業局的支持下，為發展台灣智慧家庭生態鏈之核心，22日資策會舉辦「智慧家庭應用服務工作團隊」會議，會議中聚焦國內家電龍頭-禾聯碩在地能量，與資策會攜手鏈結新創團隊易晨智能與格物智聯，共同擘劃國內智慧家電搭載在地化語音，以提升智慧家庭語音控制的優勢，為國內智慧家庭市場應用發展帶來更大的想像空間。 (中時 ) #智慧 #家庭 #語音 #團隊 #應用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠傳參加國際半導體展 交流5G時代無限可能 15:512020/09/22 財經 科技部無人機創新大 元智大學團隊成功挑戰龜山島 16:332020/09/22 寶島 長線商機上看3,000億美元 非接觸題材靚 外資點名四悍將 04:102020/09/22 證券．權證 長庚陽明與跨國研究團隊合作 發現「平腦症」致病新基因 13:272020/09/22 生活 工研院協理吳誠文「投手哲學」讓運動與科技結合 15:012020/09/22 科技 精誠跨足車聯網 取得寶錄30％股權 04:102020/09/22 產業．科技 NRE挹注 創意H2營運轉旺 04:102020/09/22 證券．權證 《半導體》華邦高頻寬1Gb LPDDR3 打入Kneron邊緣運算AI應用 09:432020/09/22 財經 原見精機T-Skin 人機協作新解方 04:102020/09/22 投資理財 《產業》貿協「疫後市場學」線上看 研討智慧城市新契機 10:342020/09/22 財經 科技熱門新聞 蘋果發表會埋伏筆 iPhone 12系列發表會就在這一天？ - 科技 - 科技 蘋果iPhone 12系列名稱曝光 跟你想的都不一樣 - 科技 - 科技 工具機公會：產業聚落要打掉重練 - 產業．科技 - 工商時報 電信商意外走漏iPhone 12開賣日期 就在這一天 - 科技 蘋果iPhone 12系列配色曝光 藍色將成主打顏色 - 科技 - 科技 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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