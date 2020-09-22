在經濟部工業局的支持下，為發展台灣智慧家庭生態鏈之核心，22日資策會舉辦「智慧家庭應用服務工作團隊」會議，會議中聚焦國內家電龍頭-禾聯碩在地能量，與資策會攜手鏈結新創團隊易晨智能與格物智聯，共同擘劃國內智慧家電搭載在地化語音，以提升智慧家庭語音控制的優勢，為國內智慧家庭市場應用發展帶來更大的想像空間。

(中時 )