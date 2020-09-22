21日晚間一輛藍26公車行經內湖路一段忽然衝上人行道，造成一死一傷，許姓司機承認開車打瞌睡，今日許姓司機坦言，一周前曾使用安非他命。對此，有醫師指出，使用安非他命一開始雖然有興奮作用，但藥效過後會更容易疲勞。

許姓司機坦承在一周前曾吸食安非他命，而根據《聯合新聞網》報導，台北榮總臨床毒物科主任楊振昌說明，提神方式很多，茶、咖啡都可以，安非他命雖然會刺激交感神經賀爾蒙，使人亢奮，但代謝完後反而讓人感到更疲倦，長期服用還會導致腦傷後遺症。

由於一度傳出是司機疲勞駕駛釀禍，三重客運今出面澄清，這名駕駛每天工作時間7到7個半小時，沒有超時，公司會負起完全賠償責任，也會和家屬協商後續問題。

據了解，許姓公車司機2017年的吸毒案目前仍在訴訟中，2018年春節後又持「良民證」應徵客運司機，不料昨晚釀出1死1傷的事故，檢警訊問時坦承上禮拜五有吸安非他命，警方也將繼續追查，若屬實，公司不僅會解雇司機，恐還會向他求償。

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(中時新聞網)