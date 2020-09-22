證交所指出，貿聯-KY（3665）之子公司貿聯國際公司及BizLink（BVI）Corp.於今（109）年9月14日符合1年內累積處分同一有價證券達3億元，核有證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟該公司延遲輸入該項重大訊息，已違反前述處理程序之規定，故處以5萬元違約金。

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