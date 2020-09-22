貿聯-KY違反重訊 遭罰5萬元 18:332020/09/22 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，貿聯-KY（3665）之子公司貿聯國際公司及BizLink（BVI）Corp.於今（109）年9月14日符合1年內累積處分同一有價證券達3億元，核有證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟該公司延遲輸入該項重大訊息，已違反前述處理程序之規定，故處以5萬元違約金。 (工商 ) #貿聯-KY #重大訊息 #違反重訊 #遭罰 #證交所指出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《店頭市場》違反重訊申報規定 優你康挨罰1萬元 16:482020/09/22 財經 內神通外鬼 保三員警助運毒仍重判12年 10:252020/09/22 社會 10年來遭立委「無窮盡」威逼 商業司長心痛：基層尊嚴耗光 04:102020/09/22 政治要聞 朱雪璋逃亡遭逮回 還要賠被害人15萬元慰撫金 11:182020/09/22 社會 相互開第1槍 關台廠解雇600人 04:102020/09/22 財經焦點 失聯男移工亂報女性身分證號 露出馬腳遭遣返 12:332020/09/22 社會 瑞幸咖啡假帳案付出代價高！ 遭罰人民幣6,100萬 11:272020/09/22 財經 宏捷科 8月每股稅後賺0.29元 04:102020/09/22 證券．權證 北市官員退休任職養護機構 挨轟護航 04:102020/09/22 地方新聞 應對美封鎖 陸1天新增3自貿區 04:102020/09/22 產業財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 中秋加碼 大樂透22日加開81組百萬元獎金 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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