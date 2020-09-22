彰化銀行公告，董事會22日通過申請發行無到期日非累積次順位金融債券額度新臺幣200億元。

債券名稱為彰化商業銀行股份有限公司無擔保無到期日非累積次順位金融債券。發行期間為無到期日。發行利率將視發行當時金融市場狀況及彰銀資金狀況訂定。

募得價款之用途及運用計畫為因應彰銀中長期資金需求，強化資本結構。

另外，實際發行金額視主管機關核准額度及市場情況而定。

(工商 )