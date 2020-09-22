彰銀將申請發行無到期日非累積次順位金融債券 額度200億元 18:322020/09/22 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公告，董事會22日通過申請發行無到期日非累積次順位金融債券額度新臺幣200億元。 債券名稱為彰化商業銀行股份有限公司無擔保無到期日非累積次順位金融債券。發行期間為無到期日。發行利率將視發行當時金融市場狀況及彰銀資金狀況訂定。 募得價款之用途及運用計畫為因應彰銀中長期資金需求，強化資本結構。 另外，實際發行金額視主管機關核准額度及市場情況而定。 (工商 ) #彰銀 #無到期日非累積次順位金融債券 #額度 #申請 #彰化銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東方匯理銀行與遠東新世紀共同簽署 亞洲首筆永續指數連結貸款及商業本票保證額度 04:102020/09/22 金融．稅務 拚綠電 國家融資保證 輸銀擔重任 04:102020/09/22 財經要聞 黨產會認定救總為國民黨附隨組織 即日起凍結13億資產 15:102020/09/22 政治 誠品生活拚會員經濟 O2O並進 04:102020/09/22 產業．科技 台灣ETF規模衝2兆 證交所示警 04:102020/09/22 財經要聞 總預算1564億創新高 綠讚藍批 04:102020/09/22 地方新聞 花旗、滙豐避疫情干擾 外銀獵MA精英 轉線上招募 04:102020/09/22 金融．稅務 《金融》凱基銀行：Q4金融市場有驚無險 明年景氣復甦將更全面 15:062020/09/22 財經 股債市波動加大 掌握美國優質固定收益資產收益機會 17:112020/09/22 財經 中小企業資金需求大 央行專案融通調高至3千億 16:592020/09/22 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 1杯咖啡45家公司遭殃 罰破2.6億 - 財經 台積電2奈米新進度曝光 死敵超車夢碎、半導體巨頭可能反攻？ - 財經 美澳聯手挑戰陸獨霸領域 業界看衰 - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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