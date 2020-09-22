（台中市政府預計明年元旦起，推動公車新制「乘車優惠、市民優先」政策。圖／劉朱松）

為迎接台中捷運綠線今年底通車，台中進入交通新紀元，台中市政府22日宣布預計明年元旦起，推動公車新制「乘車優惠、市民優先」政策，未來「雙十公車」優惠限定台中市民、設籍台中市市民的新住民配偶，及台中就學的外縣市學生族群，符合資格的民眾，預計12月起開放綁定電子票證，續享乘車優惠。

新制公車優惠政策，保留「雙十公車」優惠，維持「10公里以內免費、超過10公里最多只要10元」，但調整適用對象為設籍台中市六歲以上市民（六歲以下不需購票）。至於敬老愛心卡免綁定享乘車優惠，非市民使用電子票證及轉乘，可另享優惠。

市府22日召開市政會議，台中市交通局長葉昭甫專案報告新制公車優惠政策，向市民說明「雙十公車」優惠政策重大變革。葉昭甫表示，市府鼓勵民眾使用大眾運輸，照顧長距離的使用者，今年1月25日（大年初一）正式實施「雙十公車」優惠政策，在實施近一年來，受到民意支持，議會也多次提出建議，盼面對捷運開通，調整公車優惠政策的適用對象。

台中市長盧秀燕提到，雙十公車一開始，推出時「全世界都適用」，但市府傾聽民意、市議會建議，將預算挪用在市民身上。適用對象除 6歲以上設籍台中市民外，市府也體恤年輕人及新住民，針對台中就學的學生，及設籍台中市民的新住民配偶，都「視同市民」，盼減輕民眾負擔。

另因市售通路半票卡，取得不易，對此，盧秀燕22日也宣布大利多，將贈送每位六歲至12歲小朋友一人一張「兒童卡」，享有搭「公車雙十優惠」，搭捷運半價優惠，至於12歲以上在台中就學的學生（不限市民），透過綁定電子票證，可享雙十公車優惠。

針對綁定方式，交通局說，符合資格民眾只需綁定平常搭車使用的一卡通、悠遊卡、愛金卡，預計今年12月1日起，開放網路填寫基本資料及現場櫃台申辦，申請地點包含區公所、戶政事務所、捷運綠線捷運站及圖書館等。另為便利學生族群，政策實施初期，將在轄內各公私立高級中等以下學校，進行校園巡迴綁卡服務。

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