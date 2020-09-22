金管會推動公司治理3.0，要求獨董要達1/3，工業總會大喊吃不消，證期局副局長蔡麗玲22日表示，目前上市櫃公司已有70％以上獨董已達1/3，且政策採循序漸進，明年納入公司治理守則及評鑑，2022年才會正式受評，2024年才要求金融保險業、資本額100億元以上的上市櫃公司及初次掛牌（IPO）的企業適用，並非所有公司都在第一階段。

蔡麗玲說：「其實工總有點誤會」，即不是1,700多家上市櫃公司馬上就要適用獨董逾1/3的規定，且若2023年之前完成董監改選的公司，可作到該屆任期結束，即最晚2026年才會適用。

據證期局統計，目前上市櫃公司有七成已達到獨董席次1/3以上，其中金融業有14家，但若以整體上市櫃來看，上市公司有668家，上櫃公司有568家，即共有1,236家已合乎規定，占整體1,755家上市櫃公司的70％。

蔡麗玲表示，依據公司治理3.0藍圖規劃，現行已有很多公司獨董就已逾1/3，但金管會仍是會循序漸進，將先修公司治理實務守則、及公司治理評鑑指標，且擔心對上市櫃公司衝擊太大，將分階段性實施，2021年正式列入評鑑指 標，2022年才開始適用評鑑，2023年是證交所與櫃買中心修規定，要求獨董要達1/3，且第一階段是金融保險業、資本額100億元以上上市櫃及IPO公司，在2024年開始適用，即當年度有董監改選者，要符合門檻。

即工總有點誤會，不是所有公司都要馬上適用此門檻，證期局強調相關規劃，都會考慮到業者實際狀況，用循序漸進的方式去推動，2023年才選董監者，可作完任期，即2026年才適用。

(工商 )