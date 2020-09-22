阮光民（右）以《用九柑仔店》獲得首屆金漫獎網路人氣獎。左為文化部政務次長彭俊亨。（鄧博仁攝）

第11屆金漫獎入圍漫畫家合影。（鄧博仁攝）

便利商店尚未林立的年代，充滿人情味的雜貨店是市井小民最佳生活良伴。漫畫家阮光民的阿公，過往也在雲林經營一間「用九柑仔店」，憑藉應有盡有的貨品，擄獲在地人的心。在雜貨店度過童年的阮光民，近年以兒時記憶出發，在漫畫《用九柑仔店》中，描述返家青年藉由接手阿公的雜貨店，為小鎮居民搭建最美風景，喚回每人心中的故鄉情。

阮光民表示，小時候常常幫忙阿公顧店，在雜貨店的時光成為他心中存放已久的童年記憶，等待日子熟成，將它化為漫畫。他將阿公的雜貨店名稱直接作為作品名，「用九」兩字，除在台語上唸來有「用久」之意，也代表「平常需要的十樣東西，有九樣都可以在這裡買到」。

《用九柑仔店》自2016年起陸續出版5集，曾獲金漫獎年度漫畫獎及青年漫畫獎。去年改編成同名電視劇，今年獲金鐘電視獎7項獎項提名，讓外界看到台灣漫畫跨域改編有無限可能。今(22)日金漫獎特展暨系列交流活動開幕記者會上，阮光民再以《用九柑仔店》獲得首屆金漫獎網路人氣獎。

阮光民表示，《用九柑仔店》中，每人不是失意，就是家逢病故，才會聚在一地彼此鼓勵，故事似乎並不特別熱血，也不特別令人開心。能拿到網路人氣獎，他打趣稱「也許可能是因為我的漫畫裡面滿多人味，聚在一起就會有人氣出現。」

《用九柑仔店》憑藉改編電視劇入圍今年金漫獎跨域應用獎。阮光民表示，相較戲劇，台灣漫畫一直是不受重視的媒材，經過影視化改編能讓大家更知道台漫、改善台漫市場且改變一些大眾對台漫的看法，讓人看見「台漫可以做什麼」。

文化部政務次長彭俊亨表示，今年是金漫獎首次設立網路人氣獎，希望藉由網路投票，讓更多民眾看見入圍優秀作品。金漫獎特展上，也將會有不同台灣漫畫家前往駐點，讓讀者能更近距離與創作者交流，走進台漫世界。

2020金漫獎特展於松山文創園區4號倉庫展出，展期至9月29日。

(中時 )