新北市農業局22日舉辦萬里蟹推廣記者會，鼓勵民眾多到北海岸吹吹海風及品嘗在地最優質的萬里蟹。（葉書宏攝）

新北市農業局22日舉辦萬里蟹推廣記者會，鼓勵民眾多到北海岸吹吹海風及品嘗在地最優質的萬里蟹。（葉書宏攝）

新北市農業局22日舉辦萬里蟹推廣記者會，鼓勵民眾多到北海岸吹吹海風及品嘗在地最優質的萬里蟹。（葉書宏攝）

新北市農業局22日舉辦萬里蟹推廣記者會，鼓勵民眾多到北海岸吹吹海風及品嘗在地最優質的萬里蟹。（葉書宏攝）

秋風起！萬里蟹肥！今年度萬里蟹以「蟹島海風9吧！」，鼓勵民眾出門到北海岸吹吹海風曬曬太陽品嚐以及在地最優質的萬里蟹，透過週邊豐富活動，串聯各萬里蟹產地，玩賞新北無邊無際海岸線，體驗「蟹島」跳島之旅，為在地注入產業強心針，今（22日）產季起跑記者會一次曝光系列活動豐富內容，等民眾共襄盛舉。

新北市副市長吳明機於記者會上表示，今年市府串聯了各產地及新北海岸線，透過品牌9週年，諧音「走」，推出「蟹島海風9吧！」主軸，鼓勵民眾在防疫新型態生活模式下多到北海岸等戶外走走，走覽各品蟹島嶼，有情人浪漫島「淡水」，最適合拍照打卡的夕陽無限島石門「富基」以及品蟹最多選擇的美食島萬里「龜吼」，吹吹海風曬曬太陽，增強抵抗力，最重要的是-還要品嚐各蟹島出產熊讚a萬里蟹。

今年系列活動相當豐富，實體活動有串聯蟹島的啤酒三輪車蟹島巡迴、99隻萬里蟹裝置藝術-「9吧！蟹島山海線找蟹趣」，還有在地慶典鱻蟹宴、獨木舟體驗、娛樂漁船賞景與捕蟹體驗等。

富基、龜吼魚市10月黃金連假的促銷優惠系列活動，讓民眾萬里蟹吃到滿意吃到安心，另外今年也為了呼應品牌互相支援拉抬，特別在我們新北都市區品牌合作餐廳，結合新北市區知名的「望月樓」，由主廚蘇權暉依萬里蟹特色製饌「一蟹之秋」菜色，還有「海釣族」與「台北凱撒大飯店王朝餐廳」等9家都市餐廳推出「品蟹饕客餐」。

在9月25日起至10月18日止活動期間，只要點品蟹饕客餐料理並達到指定金額，即可獲得萬里蟹品牌小旗一面及序號刮刮卡一張，只要上網登錄序號，就有機會抽中價值5萬8000元的GOGORO VIVA萬里蟹塗裝版一台，藉以鼓勵民眾出門品蟹GOGOGO！千載難逢的機會，絕對不能錯過。

期間限定，萬里蟹「畫蟹塗牆」塗鴉作品網路徵集活動，只要民眾下載先由主辦單位畫出的2隻蟹螯。以手繪或電繪發揮創意，於新北市政府農業局-稼日蒔光粉絲頁指定活動頁面上傳作品，經評審後，前3名有免費招待的鱻蟹宴各一桌（各一桌），前10名作品更會由主辦單位輸出製作大型帆布，於10月24日鱻蟹宴現場展示並頒發獎牌還不拿起畫筆畫蟹畫起來！

另外每年廣獲好評的野柳假日活蟹市集將從中秋連假10月1日開始持續到12月27日）每例假日，供應現撈生猛萬里蟹及代客蒸煮服務，讓民眾能安心安排最佳時間來到新北最美的「蟹島」海岸線遊玩品蟹！

(中時 )