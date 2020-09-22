藍營市議員楊正中指出，花博卡根本沒有「市民卡」的規格，不必為搭免費公車去硬推市民卡。（陳世宗攝）

台中市政府22日宣布自110年元月起，免費公車政策將改為「市民限定」，引起市議會藍、綠議員的肯定，咸認為市府停止毫無止境的「錢坑」政策。綠營黨市議員謝明源呼籲市府趁勢推「市民卡」以利市民身分辨識；藍營市議員楊正中等認為，不必為搭公車推市民卡，將簡單問題複雜化。

中市交通局長葉昭甫說，迎接台中捷運綠線年底通車，台中進入交通新紀元，考量大眾運輸均衡發展，滾動檢討公車優惠政策；明年元旦起推動「乘車優惠‧市民優先」政策，未來「雙十公車」優惠限定台中市民適用。設籍台中市的新住民配偶及在中市就學的外縣市學生族群，也能同享10公里免費。

政策宣布後引起中市藍綠議員叫好。綠營市議員陳淑華、謝明源、張玉嬿、邱素貞等指出，中市一年為推免費公車政策就編31億元，未來捷運綠線通車後，粗估一年會虧近10億元，等於中市一年要貼補逾40億元經費在大眾運輸政策，對市政經費將造成排擠，肯定市府終願意檢討政策。

藍營市議員楊正中等人認為，台中市免費公車只要全世界都適用的政策，簡直是「錢坑」，市府早就該檢討；他精算一年編28餘億元補貼免費公車政策，後續捷運綠線通車後，預估一年起碼要虧10億元，如今是檢討修正最佳時機，總不能叫台中市民一直在填無底洞。

謝明源、陳淑華、張玉嬿等，建議市府趁勢推「市民卡」，以利身分識別，將庫存的144萬張花博卡改為「市民卡」，充分有效利用以免浪費；藍營楊正中、李中認為，花博卡根本沒有「市民卡」規格，沒必要將簡單問題複雜化不必硬做市民卡。

葉昭甫強調，花博卡因還有契約尚未與廠商完成決算，剩餘花博卡的使用歸屬尚存在疑慮，待後續釐清加上契約爭議處理完畢後，才能進行再利用的規劃。市民可任選自己有的電子票證，無論是悠遊卡、一卡通或敬老愛心卡，經綁定身分後即可使用。

(中時 )