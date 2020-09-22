倫元投顧分析師陳學進表示，台股22日開低走低，重挫149.61點，跌幅1.17％，收在12,645.51點；櫃買指數同步下殺，下跌2.26點，跌幅1.35％，收在165.1點；三大法人進出方面，外資續賣94.09億元，投信賣超13.2億元，自營商轉賣63.9億元，惟外資法人於台指期減碼347口多單，累計淨多單部位為12,021口，心態轉趨謹慎。

歐洲新冠疫情急遽惡化，加深市場對經濟復甦停滯的疑慮，加上大型銀行洗錢醜聞引發金融股跳水、紓困法案難產等利空，導致美股近期下殺走跌。除費半指數仍勉強力守於季線之上外，其餘均跌破季線位置。

反觀台股，兩岸關係緊張，大陸近期頻頻挑戰台海中線，拉高台灣海峽爆發軍事衝突之風險。中美關係亦降至谷底，繼華為及TikTok後，大陸晶圓代工龍頭廠中芯可能成為下一個打擊對象。在種種利空襲擊下，交易市場信心不足，台股22日下殺補跌，短期內加權指數可能下探季線12,555點或前低12,480點關卡尋求支撐。

國內經濟面表現仍優於預期，8月外銷訂單454.9億美元，年增13.6％，創歷年同期新高，寫下近十年同期最大漲幅。受惠於遠距商機加持、消費電子新品備貨潮報到，預期第四季整體經濟仍將穩步攀升，一旦利空淡化，市場信心逐步恢復後，台股將可望持續上漲。

個股方面，本周納入投資組合的材料-KY，下半年為旺季，加上新產能投產，獲利大成長。為受盤勢影響22日股價順勢拉回，但在多方趨勢向上、內資法人大戶偏多心態不變下，預期後市仍有上漲機會可期。

(工商 )