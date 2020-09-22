證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，美股、台股整體呈多頭架構相對穩固，目前位居修正波低檔整理區，依據型態視之，下檔空間已不多，後市具回升的機會。

大陸19日公布「不可靠實體清單規定」，對列入不可靠實體清單的外國實體，可視情況限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動，限制或者禁止其在中國境內投資等，遭解讀為針對美國禁用TikTok與微信的報復行為。美國總統川普21日表示，TikTok Global上市後，大陸字節跳動公司不得擁有股權，大陸政府則回擊，將不會批准TikTok與甲骨文的交易案，中美科技戰將愈演愈烈。

美股面臨中美關係持續升溫的干擾因素，近期已回檔長達一周。美股21日開盤持續下挫，終場雖在蘋果股價大舉反攻，帶動科技股強力彈升下，跌勢收斂。惟四大指數仍走跌，四大指數再度全面下挫，道瓊指數，下跌509點，收在27,147點，跌幅1.84％。

相對而言，在全球疫情肆虐下，台灣整體經濟表現「一枝獨秀」。經濟部公布，8月外銷訂單為454.9億美元，年增13.6％，累計前八月亦較去年同期成長3.4％。

個股方面，本周納入投資組合的豐泰，目前股價位居低位剛起步階段，預估上檔仍具空間，後市看好。

(工商 )