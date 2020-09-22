彰化銀行公告，內部稽核主管（總稽核）異動，事實發生日、發生變動日期為9月22日，舊任者為彰化銀行總稽核林雅玲，新任者為彰化銀行債權管理處處長吳美芳。

異動原因為職務調整，生效日期待金融監督管理委員會核准後生效。

(工商 )

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