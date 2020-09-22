彰銀總稽核異動 吳美芳接任 18:452020/09/22 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公告，內部稽核主管（總稽核）異動，事實發生日、發生變動日期為9月22日，舊任者為彰化銀行總稽核林雅玲，新任者為彰化銀行債權管理處處長吳美芳。 異動原因為職務調整，生效日期待金融監督管理委員會核准後生效。 (工商 ) #彰化銀行 #吳美芳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華郵政 資產活化一波接一波 04:102020/09/22 財經要聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股盤中慘崩逾900點 21:522020/09/21 財經 兩岸兵凶戰危 吳斯懷：彼此節制 04:102020/09/21 政治要聞 白洋裝藏凶狠身材 吳婉君小琉球解放C字酥胸 12:062020/09/21 娛樂 道瓊重挫509點 標普連跌4交易日 2月以來首次 05:322020/09/22 財經 全達董事改選 大宇董座凃俊光人馬拿經營權 12:032020/09/22 財經 新光三越新董座日方出任 吳東興次子接副董座 13:202020/09/22 財經 中市學前特教班不足 吳敏濟呼籲增班 15:532020/09/22 寶島 銀行業捲洗錢風暴 歐美股慘綠 04:102020/09/22 全球財經 六大行庫香港攬才 吸納116人 04:102020/09/21 財經要聞 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 報復川普 傳陸列頭號封殺黑名單 密謀美大選後開槍 - 財經 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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