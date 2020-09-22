兩岸關係日趨敏感，大陸外交部22日例行記者會中，一名外媒記者有記者問及「台灣與梵蒂岡的外交關係」時，遭發言人汪文斌糾正，要求以「中國台灣地區」來稱呼，並重申台灣為中國不可分割的一部分。另外，大陸國台辦同日針對美國官員訪台一事進行回應，呼籲民進黨政府切勿挾洋制眾，更不該在「謀獨」的道路上越走越遠。

大陸外交部在22日記者會上，一名日本媒體記者，針對近日大陸與梵蒂岡延長主教任命協議一事進行提問，問題中還提到梵蒂岡與台灣有「外交關係」，陸梵此次延長是否會對未來建交發揮作用？

汪文斌直接糾正該名日媒記者稱：「首先我要告訴你一點，台灣是中國領土不可分割的一部分，所以請你以後用『中國台灣地區』來稱呼台灣」。

隨後，汪文斌並表示，陸梵主教任命協議商搓近兩年，雙方透過積極的聯繫與密切的商搓，穩定且持續地推動了雙方關係；同時強調陸方對於推動陸梵關係事積極和真誠的，並對雙方展開交往保持開放與歡迎態度。

另一方面，大陸國台辦在同日也發布記者會，談及涉台事務。發言人馬曉光首先針對近日2名美國官員訪台事件做出回應，指台美雙方進行官方交流的行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，且嚴重破壞台海的和平與穩定。

馬曉光呼籲，民進黨政府不應挾洋自重、與美國勾連，否則最終損害兩岸同胞利益。奉勸民進黨不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的決心，切勿在謀「獨」道路上越走越遠。

(中時 )