新北市農業局22日舉辦萬里蟹推廣記者會，鼓勵民眾多到北海岸吹吹海風及品嘗在地最優質的萬里蟹。（葉書宏攝）

新北市農業局22日舉辦萬里蟹推廣記者會，鼓勵民眾多到北海岸吹吹海風及品嘗在地最優質的萬里蟹。（葉書宏攝）

新北市農業局22日舉辦萬里蟹推廣記者會，鼓勵民眾多到北海岸吹吹海風及品嘗在地最優質的萬里蟹。（葉書宏攝）

新北市農業局22日舉辦萬里蟹推廣記者會，鼓勵民眾多到北海岸吹吹海風及品嘗在地最優質的萬里蟹。（葉書宏攝）

新北市政府推廣「萬里蟹」品牌今年邁入第9年，副市長吳明機22日出席宣傳記者會，他強調，今年串聯各產地及新北海岸線，以諧音「走」推出「蟹島海風9吧！」系列活動，鼓勵民眾多到北海岸吹吹海風、品嘗最道地的萬里蟹。

新北市農業局長李玟表示，在地漁民跟品蟹饕客最期待的就是鱻蟹宴了，今年10月24日鱻蟹宴再度與在地總舖師「阿益師」合作，以在地總舖師口碑推動鱻蟹宴7999元全新升級，鱻蟹宴即日起開放報名至10月5日截止。

將上周曝光2020設計新北-新北宴裡的「醬香萬里蟹年糕」全新詮釋並納入鱻蟹宴菜單當中，還有經典菜色「萬里清蒸三點蟹」與合作廠商臺酒玉泉紹興的「台酒紹興燒酒蟹」以及可口可樂的「可口可樂滷筍肉」共同推出鱻蟹宴限定料理，光是這4道菜色就想讓人想要趕快到手刀報名拼中桌。

更別說還有總舖師利用在地食材精心烹調的冷盤與大菜，10道菜色含甜點，令人覺得物超所值，不論如何！還等什麼，趕快報名！安排「蟹島之旅」好好遊玩品蟹一番。

(中時 )