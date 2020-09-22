大里區公所政風處，查出委外公有停車場，有超收情形，如圖繳費機顯示停1小時1分鐘，應該只收30元，但繳費機卻顯示要繳40元。（大里區公所提供／黃國峰台中傳真）

大里區公所政風處，查出委外公有停車場，有超收情形，且停車告示牌還印上「第1小時不滿1小時以1小時計費」的字句，誤導停車民眾。（大里區公所提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區公所政風處，執行廉政署專案清查工作，今年（109）針對公所營運管理收入業務清查，發現委外經營之公有停車場，有超收停車費情況，半年多來不法得利54萬9810元，要求廠商辦理退費，並依相關罰則，罰款7萬8千元。

大里區公所政風處主任吳芳如表示，平常買東西就有對帳的習慣，因承辦業務，生活上特別注意相關事項，今年6月間，前往一處餐廳吃飯，停在德芳興停車場，停了一個小時又10分鐘，停車費應該30元，但停車繳費機卻要她繳40元，當場超收10元。

吳芳如表示，區公所與廠商的和約是前10分鐘免費、半小時10元、一小時20元，未滿半小時以半小時計費，經實際停車在區內所有的委外停車場，發現同一廠商有超收情況，於是請該廠商提供發票和進出場明細進行比對，發現該廠商在大里區所屬的4個停車場（國光花市停車場、大新停車場、德芳興停車場、仁興停車場）都有此情況。不僅如此，廠商還在停車場的告示牌寫上「第1小時不滿1小時以1小時計費」的字句，誤導停車民眾。

經營的廠商自知理虧，除繳回不法獲利54萬9810元，存入台中市停車管理基金專戶外，公所也要求廠商在停車場貼出公告，告知被超收民眾可持發票退費，公所也依相關罰則，共罰款7萬8千元。

(中時 )