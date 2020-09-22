今年中秋節前因肉品市場豬隻交易量略增，價格平穩。（張朝欣攝）

中秋節將屆豬肉需求量大，雲林縣肉品市場近日豬隻交易量略增，22日每公斤拍賣價67元，價格平穩，往年中秋節前豬價都會上漲，今年因瘦肉精美豬將於明年元旦進口的預期心理，豬農加速出豬，價格因此維持平盤，讓消費者節省荷包。

雲林肉品市場22日豬隻交易量為2350頭，21日為2500頭，與預期交易量2270頭相差不多，因需求量與供應量都增加，所以價格並沒有太大波動，但與去年同期相比，每公斤便宜約10元。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，拍賣量增加主要是中秋節前需求大，另外，瘦肉精美豬進口效應、今年雲林養豬數增加也是原因之一，但每公斤拍賣價仍維持在70元左右，屬於正常範圍。

對於外界質疑雲林肉品市場未管控豬隻拍賣量，導致拍賣量增加，可能因此造成豬價下跌，黃加安說肉品市場會盡量調節拍賣量，但不會過度干預，目前調節情況良好，至於價格則由市場機制決定。

黃加安指出，22日雲林肉品市場每公斤豬肉拍賣價67元，其他肉品市場約70元，主要是在地拍賣可以節省運費、避免失重，因此雲林肉品市場的拍賣價都會比其他肉品市場便宜3、4元。

雲林縣長張麗善對於豬價被泛政治化，強調中央急於公布含有萊克多巴胺的美豬進口，卻沒有做好因應與配套措施，造成市場恐慌，豬農因預期心理，在萊豬進口前快養快出，因此出豬量才會增加，呼籲中央不要急著找代罪羔羊。

(中時 )