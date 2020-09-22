《消失的情人節》正熱映中，電影公司也與承億文旅跨界合作，將電影場景搬進承億文旅旗下分館嘉義商旅。（承億文旅提供／呂妍庭嘉義傳真）

《消失的情人節》正熱映中，電影公司也與承億文旅跨界合作，將電影場景搬進承億文旅旗下分館嘉義商旅。（承億文旅提供／呂妍庭嘉義傳真）

多數場景在嘉義縣東石鄉沿海取鏡的國片《消失的情人節》正熱映中，電影公司也與承億文旅跨界合作，將電影場景搬進承億文旅旗下分館嘉義商旅，21日活動起跑日，還邀請到《消失的情人節》電影導演陳玉勳、女主角李霈瑜重回嘉義商旅現場，進行聯名合作暨電影上映宣傳，分享電影拍攝心得與此次跨界創意合作感想。

承億文旅與電影公司跨界聯名活動自21日起跑至12月底，電影上映期間，承億文旅嘉義商旅除推出送電影票的住房專案，亦推出相關電影聯名創意活動，邀影迷或房客親臨現場寫張電影聯名的限定明信片，飯店就會幫忙保管直到明年情人節寄出，此外，影迷拍照打卡上傳承億文旅臉書粉絲頁，就有機會獲得電影簽名海報及各項好禮。

《消失的情人節》導演陳玉勳表示，在嘉義除了感受到滿滿的人情味，嘉義的美景也沒讓他失望，有一天傍晚在東石搶拍到非常夢幻的夕陽，不僅在電影中唯美呈現，看過電影的觀眾也紛紛讚嘆「沒想到台灣有這麼漂亮的風景」，而他此次舊地重遊，最想念的就是嘉義的海鮮熱炒、街邊小吃。

李霈瑜除感謝飯店對電影的支持，也希望電影可以讓更多人看見嘉義的美，嘉義商旅表示，這次跨界合作以時間限定方式呈現，與影迷、旅客有創意互動。

(中時 )